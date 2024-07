Les salles de cinéma enregistrent leur "meilleur mois de juin depuis 2013", selon le CNC

La fréquentation totale des six premiers mois de l'année, soit environ 84 millions d'entrées, est toutefois légèrement en retrait par rapport à 2023 avec ses quelque 91 millions d'entrées.

Porté par le succès d'Un p'tit truc en plus et de Vice-Versa 2, les salles de cinéma françaises ont connu leur "meilleur mois de juin depuis 2013", s'est félicité le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), mardi 2 juillet, dans un communiqué.

Cette reprise a également été "soutenue" par le démarrage en trombe de l'édition 2024 de la Fête du cinéma (30 juin-3 juillet) qui a atteint "un record historique" lors de sa première journée dimanche "avec près de 1,4 million" d'entrées, précise le CNC dans son communiqué.

Un film français en tête du classement

Avec 13,18 millions d'entrées, la fréquentation a augmenté de "28,9% par rapport à juin 2023".

C'est un film français qui occupe la première place du classement sur le mois : Un p'tit truc en plus, la comédie qui prend le parti de rire avec les personnes en situation de handicap, signée par l'humoriste et acteur Artus, qui a franchi les 8 millions d'entrées.

Le très attendu film d'animation Vice-Versa 2 des studios Pixar et Disney, consacré aux affres de l'adolescence, atteint quant à lui la seconde place, suivi de la comédie policière américaine Bad Boys: Ride or Die. Une autre œuvre française se hisse à la 4e place du classement malgré quelques jours seulement d'exploitation : il s'agit du Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney, sorti vendredi 28 juin, qui totalise déjà plus d'un million d'entrées.



La fréquentation totale des six premiers mois de l'année (84,64 millions d'entrées) est toutefois légèrement en retrait par rapport à 2023 (91,19 millions d'entrées), soit -7,2%.

Avant un "redressement de la fréquentation nettement amorcé au mois de mai", les quatre premiers mois de 2024 ont connu un "trou d'air", "principalement imputable à un facteur extérieur au marché français", à savoir "l'absence relative de films porteurs américains", note le CNC.