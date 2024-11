"Le Royaume", un touchant road-movie d'un père et d'une fille dans les méandres de la guerre des clans en Corse

À la fois violent et sensible, "Le Royaume" impressionne par la justesse de sa mise en scène et l'interprétation de ses comédiens non professionnels.

Loin des images de carte postale, Julien Colonna narre dans son premier film une histoire où les règlements de compte en Corse jalonnent le parcours des protagonistes. Mais bien plus qu'une chronique sur la guerre des clans, le réalisateur filme avec sensibilité la relation d'un père et d'une fille qui vont apprendre à se connaître.

Coécrit avec la réalisatrice Jeanne Herry (Pupille, Je verrai toujours vos visages), Le Royaume avait enchanté le public du Festival de Cannes.

Chemins de traverse

"On ne demande pas l'avis d'une gamine. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça", lance sa tante à la jeune Lesia (magnifique Ghjuvanna Benedetti). Âgée de 15 ans, l'adolescente qui ne pense qu'à profiter de la plage est soudainement embarquée par un motard qui la conduit dans une grande villa cachée dans le maquis. Elle y retrouve son père, Pierre-Paul (charismatique Saveriu Santucci), une figure du milieu entouré de ses hommes. Des hommes qu'elle connaît bien, qui la câlinent et ne veulent que la préserver.

Très vite, elle va découvrir que son père est la cible d'un réseau ennemi. Et que son éloignement n'est autre qu'une mesure de protection. Car la mort rôde sans états d'âme sur l'île et il faut sans arrêt fuir et se cacher pour sauver sa peau. "C'est une guerre de pouvoir et d'argent. On a toujours peur", confie Pierre-Paul à sa fille.

Si le scénario se déroule comme un film d'action, le charme du Royaume réside surtout dans la complicité et l'intimité qui gagnent au fur et à mesure le duo père-fille. Julien Colonna filme avec élégance les silences, les regards et les corps qui traversent le road-movie. C'est lors d'une nuit étoilée prompte à la confidence que le père révèle son secret à sa fille. "Ce moment partagé, c'est notre royaume", lui dit-il.

À hauteur d'enfant

C'est dans sa Corse natale que Julien Colonna a souhaité raconter cette histoire de gangsters et de filiation. Nous sommes en 1995, l'île de beauté est en proie au terrorisme, gangrené par le nationalisme et les fusillades clandestines. Une histoire ancestrale qui résonne étrangement dans la mémoire du réalisateur. "J'avais 10 ans, j'étais avec mon père et ses amis dans un campement de fortune en bord de mer, sans rien ni personne autour. On pêchait, on dormait à la belle étoile, c'était la vie sauvage. J'ai appris des années plus tard que ce moment avait été un tout autre enjeu pour lui. Ce souvenir en tête, l'idée du film a émergé", confie-t-il.

Mais loin de bâtir un récit autobiographique et authentique, Julien Colonna a souhaité écrire une pure fiction de cinéma. "Ni moi ni personne ne peut prétendre avoir vécu cette histoire telle que nous la décrivons dans Le Royaume. C'est un travail de scénariste que nous avons fait avec Jeanne Herry, ma coautrice, pas un travail de mémoire", souligne-t-il.

En plaçant la jeune fille au centre de l'histoire, Julien Colonna filme ces guerres fratricides à hauteur d'enfant, et parvient à alléger le propos. Tour à tour, ce visage juvénile filmé en très gros plan, passe de l'innocence à la dureté. Lumineuse et buttée, dépeçant de sang-froid un sanglier sous le soleil corse ou pêchant dans les eaux claires d'un torrent, Lesia bascule peu à peu dans l'âge adulte et les rôles se diluent.

"Comme le disait Pasolini : 'L’histoire, c’est la passion des fils à vouloir comprendre leur père '. C’est probablement ce que Lesia essaie de faire tout au long du film." Julien Colonna Réalisateur du film "Le Royaume"

Récit initiatique, héritage, valeurs de la famille, il y a toute la Corse dans Le Royaume. La douceur des visages et de la langue, les croyances et la vengeance, la complexité d'un territoire et des personnages puissants que l'on emporte avec soi en quittant la salle.

La jeune comédienne Ghjuvanna Benedetti incarne Lesia dans "Le Royaume". (CHI-FOU-MI PRODUCTIONS)

La fiche :

Genre : Drame

Réalisateur : Julien Colonna

Scénario : Julien Colonna, Jeanne Herry

Avec : Ghjuvanna Benedetti, Anthony Morganti, Thomas Bronzini de Caraffa

Pays : France

Durée : 1h48

Date de sortie : 13 novembre 2024

Synopsis : Corse, 1995. Lesia vit son premier été d'adolescente. Un jour, un homme fait irruption et la conduit à moto dans une villa isolée où elle retrouve son père, en planque, entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu et l'étau se resserre autour du clan. La mort frappe. Commence alors une cavale au cours de laquelle père et fille vont apprendre à se regarder, à se comprendre et à s'aimer.