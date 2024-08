"Le Roman de Jim" : magnifique Karim Leklou dans le rôle d'un "faux père" chez les frères Larrieu

Depuis plus de vingt ans, les films d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu dépeignent les contours flous de la normalité. Après Peindre ou faire l'amour en 2005 et Tralala en 2020, les voici de retour avec Le Roman de Jim, en salles mercredi 14 août, un neuvième long-métrage qui pose une question essentielle : c'est quoi être père ? Un simple géniteur qui aurait planté sa petite graine ou celui qui vous prend par la main à la découverte du monde ?

Porté par Karim Leklou, Lætitia Dosch, Bertrand Belin, Sara Giraudeau et le jeune Eol Personne, ce film qui traverse vingt-cinq ans de la vie d'une famille atypique, est l'adaptation du roman éponyme de Pierric Bailly.

La filiation autrement

Avec ses grands yeux bruns et sa bouille ronde, Aymeric (émouvant Karim Lekou) a tout du gars gentil. Presque trop gentil, même. Après avoir purgé sa peine de prison pour un petit cambriolage mal préparé, le voici libre et prêt à reprendre sa vie dans sa petite ville de Saint-Claude dans le Jura.

Il tombe par hasard sur une ancienne collègue de boulot, Florence (Lætitia Dosch), enceinte jusqu'aux dents et célibataire. Elle est libre, elle est simple, et leur rencontre va vite se poursuivre dans une chambre. Une étreinte qui va durer plus qu'une nuit. "Le père de l'enfant sera celui qui sera là au moment de la naissance", dit Florence à ses proches.

"Quand Jim est né, j’étais là. Et puis je suis resté. On a passé de belles années ensemble, et j’ai bien cru devenir son père." Aymeric dans "Le Roman de Jim"

C'est donc presque par hasard qu'Aymeric va endosser le vrai rôle de "faux père" de Jim. Le destin lui propose ce lien et il le prend sans trop se poser de questions. Jim ne porte pas son nom, mais Aymeric exerce sa paternité en dehors des liens du sang.

Dès lors, ce que d'aucuns pourraient voir comme une imposture ou un mensonge se transforme en relation authentique. "Toi et moi, on est des aventuriers, on prend des risques", dit-il au petit lors d'une promenade en forêt.

Dans leur maison du Jura, la petite famille recomposée coule des jours heureux. Mais c'est sans compter le retour inopiné de Christophe (Bertrand Belin), le père biologique de Jim, cassé par un événement de la vie : Florence lui propose de l'aider. Et ce qui ne devait durer que quelques jours va s'éterniser. Au point qu'Aymeric va peu à peu perdre sa place.

Pour conserver un lien avec Jim, il va même accepter de devenir son parrain : "C'est un peu passer en deuxième division", concède-t-il, résigné. Peu à peu, les liens vont encore plus se distendre et Aymeric va devoir composer une autre vie. Karim Leklou, que l'on a découvert dans Goutte d'or ou Vincent doit mourir, excelle dans ce rôle de doux papa. Sa fragilité, sa délicatesse, son engagement et sa justesse inondent le cadre.

Point de bascule

Chez les frères Larrieu, le paysage et la nature jouent un rôle central. Pour Le Roman de Jim, c'est au milieu des magnifiques paysages du Jura qu'ils ont posé leurs caméras. Leur récit raconté par une voix off parcourt vingt-cinq ans de la vie de ce personnage un peu lunaire. Tel un Indien d'Amérique, Aymeric traverse les épisodes de sa vie avec courage.

Ponctuée de balades en forêt ou au bord d'un lac, la mise en scène délicate et fluide tient en haleine le spectateur. Grâce à de très belles séquences de rupture, le scénario est sans cesse relancé. L'irruption du personnage d'Olivia (brillante Sara Giraudeau) dans la vie d'Aymeric insuffle un nouvel horizon. La caméra des frères Larrieu capte avec grâce et énergie les corps et les regards des personnages. Comme dans la fameuse chanson d'Alain Souchon La Ballade de Jim, le film de Jean-Marie et Arnaud Larrieu nous emmène loin et offre un émouvant portrait d'un père à part entière.

Affiche du film "Le Roman de Jim". (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Jean-Marie et Arnaud Larrieu

Scénario : Jean-Marie et Arnaud Larrieu

Avec : Karim Leklou, Laetitia Dosch, Bertrand Belin, Sara Giraudeau, Eol Personne

Pays : France

Durée : 1h41

Sortie : 14 août 2024

Synopsis : Aymeric, le beau-père de Jim, a rencontré Florence, sa mère, alors qu'elle était enceinte de six mois. Tous les trois mènent une vie heureuse dans le Jura jusqu'à ce que le père biologique, Christophe, revienne suite à une tragédie personnelle. Aymeric ne trouve plus sa place et, éloigné de l'enfant, il décide de partir faire sa vie ailleurs. Mais des années plus tard, Jim, 23 ans, frappe à la porte d'Aymeric.