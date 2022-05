Le film "Nitram" revient sur la tuerie de Port-Arthur en 1996 dans un plaidoyer vibrant contre les armes

Traumatisme national en 1996, la tuerie de Port-Arthur en Tasmanie avait fait 35 morts et 23 blessés en 1996. Douze jours plus tard, le gouvernement de Canberra restreignait l’accès aux armes en Australie. Une loi dont les contraintes ne cessent de régresser depuis. Nitram, du réalisateur australien Justin Kurzel, revient sur les faits et sort en salle mercredi 11 mai. Il analyse une des pires tuerie de masse qu’a connu le pays, à travers le portrait de son auteur, Martin Bryant, surnommé Nitram, dont l'interprère, Caleb Landry Jones, a remporté le Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2021.

Port d’arme

Au milieu des années 1990, Nitram vit chez ses parents entre solitude, petits boulots et frustration. Il rencontre Helen, une riche héritière âgée, qui l’embauche comme jardinier. Marginale, entourée d’animaux, exubérante, elle vit une relation intime avec son employé. Quand elle disparait dans un tragique accident, Nitram, culpabilisé, retrouve sa solitude et les moqueries, puis se procure des armes pour commettre l’irréparable.

Quand le projet de Justin Kurzel a été connu en Australie, un tollé s’est élevé pour dénoncer un film qui s'attache à donner le point de vue de l’assassin et non celui des victimes. C’est pourtant bien cet angle d'attaque qui permet de décrypter le mobile du crime et son processus. La volonté du réalisateur de dénoncer la facilité d’accès aux armes en Australie passe par le portrait d’un jeune adulte qui n’aurait jamais dû pouvoir s’en procurer. Psychologiquement instable, sans permis de port d’arme, cela n’a pas empêché un armurier de lui vendre tout un arsenal.

La part d’ombre

On pense à Elephant (2003) de Gus Van Sant sur le crime de masse de Columbine (1999) qui, lui, donnait le point de vue des victimes, mais dénonçait aussi l’accès aux armes aux États-Unis, notamment sur internet. Justin Kurzel suit l’auteur du crime, Nitram (Martin, en verlan). Pour les jeunes de son âge, Martin ne tourne pas rond, il est à l’envers d'ou son surnom. Jusqu’à ses parents qui le nomment ainsi. Et s'il est proche de sa mère, le père est quasi absent, les deux tentant de maîtriser vaille que vaille leur électron libre à la maison. Renfrogné, colérique, désœuvré, Nitram change au contact d’Helen, son employeuse, marginale, elle aussi. Quand elle meurt, il disjoncte. Le cinéaste parle de ce fond de l’histoire, le mobile des ses actes, eux, jamais montrés.

Enfant hyperactif, fasciné par le feu, énervé et menteur, le physique androgyne de Nitram le situe dans une zone floue d’où va surgir sa part d’ombre. Justin Kurzel se focalise sur les personnages et leur psychologique dans des cadrages serrés. Caleb Landry Jones, de tous les plans, interprète un Nitram qui passe de la folie douce à la crispation. Lent, progressif, Nitram démonte un processus ancré depuis l’enfance. Le court prologue documentaire sur deux enfants questionnés au sujet de leur avenir, éclaire tout ce qui va suivre : l’un est confiant, l’autre hésitant, devinez qui est Nitram ?

L'affiche de "Nitram" de Justin Kurzel (2022). (AD VITAM)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Justin Kurzel

Acteurs : Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia

Pays : Australie

Durée : 1h50

Sortie : 11 mai

Distributeur : Ad Vitam

Synopsis : En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu'il propose ses services comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part. Quand Helen meurt tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence alors une longue descente qui va le mener au pire.