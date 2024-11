"Le Choix" : l'incroyable performance de Vincent Lindon, seul en scène dans un film tendu comme un arc signé Gilles Bourdos

Dans ce film très court (1h16), Gilles Bourdos raconte le trajet en voiture d'un homme mis en face d'un choix cornélien, prêt à assumer les conséquences d'une décision qu'il a prise sans hésiter. Vincent Lindon, seul en scène pendant plus d'une heure, porte ce rôle périlleux avec une rare intensité. Le Choix, remake français du thriller britannique Locke (2014), avec Tom Hardy, mis en scène par Steven Knight, sort dans les salles le 20 novembre.

Marié et père de deux garçons, Joseph Cross, ingénieur dans le bâtiment, est un homme fiable au travail, comme dans sa vie personnelle. Rien ne devrait pouvoir troubler la vie paisible et bien rangée de ce solide quinquagénaire. Et pourtant, la veille du moment le plus délicat, il quitte le chantier et prend la route pour Paris, où l'attend un événement qu'il tient à assumer, quitte à ce que cet acte dicté par le devoir et par un désir profond de réparer son enfance, vienne bouleverser tout ce qu'il a construit jusque-là.

Le sens des responsabilités

Le réalisateur a choisi de raconter cette histoire dans une unité de lieu (la voiture, même si elle se déplace), et en temps quasi réel (le temps du voyage entre le chantier et Paris). Pendant ce laps de temps suspendu à tout ce qui se passe loin de l'habitacle, Joseph doit faire face à trois urgences en même temps : rassurer une femme, en consoler une autre, et piloter à distance la plus grosse étape, très délicate, du gigantesque chantier qu'il dirige.

Un décor unique, un seul protagoniste à l'image (on n'entendra que les voix des autres au téléphone tout au long du film), ce parti pris de mise en scène audacieux et radical repose sur la performance de Vincent Lindon. Pari gagné. Filmé en gros plan pendant plus d'une heure sous toutes les coutures, l'acteur parvient à nous faire partager la tension, les enjeux de la situation, et les désordres qui font rage dans le crâne de son personnage et à faire circuler les émotions et les sentiments de celles et de ceux qu'on ne verra jamais à l'image. Son corps, sa voix, son regard, sa présence devenant le théâtre quasi exclusif de la dramaturgie.

Ce film épuré, porté par un Vincent Lindon au sommet de son art, est une prouesse formelle, qui invite par sa radicalité à une réflexion quasi métaphysique sur le courage et le sens des responsabilités.

Affiche du film "Le Choix", de Gilles Bourdos, sortie le 20 novembre 2024. (UGC IMAGES)

La Fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Gilles Bourdos

Acteurs : Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Micha Lescot

Pays : France

Durée : 1h 16min

Sortie : 20 novembre 2024

Distributeur : UGC Distribution

Synopsis : Joseph Cross ressemble à son métier. Solide comme du béton. Marié, deux enfants, son existence est parfaitement organisée. Pourtant cette nuit, seul au volant, il doit prendre une décision qui peut ruiner sa vie.