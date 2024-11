"La Vallée des fous" : Xavier Beauvois invite Jean-Paul Rouve et Pierre Richard à faire un surprenant Vendée Globe dans un jardin

Comme à son habitude, Xavier Beauvois signe le scénario du film qu'il réalise. À la fois intimiste et universel, ce n'est pas le seul paradoxe de La Vallée des fous qui rassemble un duo au diapason, Jean-Paul Rouve et Pierre Richard, dans une histoire chaleureuse et dramatique, ou le rêve et le réel se confrontent et se nouent dans une quête intérieure des plus touchantes.

Prenez la barre et traversez La Vallée des fous à partir du mercredi 13 novembre 2024 dans les salles.

La Vallée des fous n'est pas un film sur la voile ou le Vendée Globe, mais sur un homme qui se cherche, Jean-Paul (Jean-Paul Rouve). Pour se trouver, il décide de vivre en virtuel la course à la voile en solitaire du Vendée Globe, via la plateforme numérique Virtual Regatta, dans son voilier installé au fond de son jardin. En constante communication avec son ami Pierre (Pierre Richard) et sa fille Camille (Madeleine Beauvois), il va vivre une expérience avec pour objectif de se reconstruire.

L'identification des deux acteurs principaux de La Vallée des fous à leur rôle, par leur propre prénom (Jean-Paul et Pierre) confirme leur implication dans un film dans lequel ils se sont reconnus. Histoire initiatique et d'amitié, La Vallée des fous s'attache à un homme qui cherche à se responsabiliser vis-à-vis de sa fille qu'il élève seul, et doit passer par une épreuve pour y parvenir. Vaincre son alcoolisme en est une, se retrouver face à lui-même, faire le point, en sont deux autres.

Le bateau sur l'herbe

Le regard extérieur de Pierre sur Jean-Paul est comme un point de repère pour ce dernier, et il ne résistera pas à descendre de son bateau pour le retrouver avant le terme des trois mois que dure la course pour faire le point avec lui. Autant dire que ce n'est pas la course qui compte, mais ses retrouvailles avec lui-même.

Xavier Beauvois fait encore preuve de son talent de raconteur d'histoires originales qui, partant de l'individuel, touchent l'universel. Le sel vient en partie des paradoxes qui habitent son film. Jean-Paul part en mer dans son jardin, son bateau est sur terre, il s'isole, mais ne cesse de communiquer avec Pierre… Tout concourt dans La Vallée des fous à transmettre l'idée que l'on ne peut rien faire seul, et que si l'on veut se retrouver, on ne peut le faire qu'avec les autres.

Affiche du film "La Vallée des fous" de Xavier Beauvois. (DR)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Xavier Beauvois

Acteurs : Jean-Paul Rouve, Pierre Richard, Madeleine Beauvois, Joseph Olivennes, Xavier Maly, Abbes Zahmani, Sophie Cattani, Hugues Delamarlière

Pays : France

Durée : 2h00

Sortie : mercredi 13 novembre 2024