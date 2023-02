"La Syndicaliste" : Isabelle Huppert est Maureen Kearney, lanceuse d'alerte dans un thriller à charge contre Areva

Sauvagement agressée en décembre 2012, Maureen Kearney fut condamnée pour mensonge, puis relaxée. "La Syndicaliste" retrace le récit de son calvaire dans un thriller captivant.

Le fait divers n'avait fait qu'un entrefilé en décembre 2012 dans la presse, quand une syndicaliste d'Areva avait été agressée chez elle en région parisienne, bâillonnée, ligotée, son ventre scarifié d'un "A", le manche d'un couteau enfoncé dans le vagin. Cinq ans d'instruction avaient mené à un procès qui la condamnait pour dénonciation mensongère contre son employeur en 2017, rectifié un an plus tard en relaxe. Isabelle Huppert incarne cette victime devenue coupable dans La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé qui sort mercredi 1er mars. Perturbant, dérangeant, édifiant.



Syndicaliste CFDT chez Areva (multinationale spécialiste des métiers du nucléaire), Maureen Kearney découvre un plan de transfert de compétences à la Chine entraînant des coupes franches dans le personnel. Après des pressions et des menaces, elle est violemment agressée chez elle. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune trace de violence et doutent de ses allégations. De victime, Maureen devient coupable.

Intéressé par les lanceurs d'alerte, le réalisateur Jean-Paul Salomé pensait adapter l'histoire d'Irène Frachon à l'origine du scandale du Mediator. Emmanuelle Bercot lui dame le pion avec La Fille de Brest (2016). Puis il découvre le drame vécu par Maureen Kearney, dont la violence a des airs de thriller avec autant d'implications politiques que le scandale pharmaceutique. Sortant de sa collaboration avec Isabelle Huppert sur La Daronne (2020), la ressemblance de l'actrice avec Maureen Kearney le frappe, et le confirme dans son projet. Affaire conclue. Le résultat à l'écran est dans la lignée d'Erin Brockovich, seule contre tous (2000) sur la pollution de l'eau au gaz de schiste aux Etats-Unis, ou de Goliath (2022) sur celle du glyphosate en agriculture.

Trait de rouge sur fond blanc



Isabelle Huppert peut décidément tout jouer. Maire d’une commune de Seine-Saint-Denis dans Les Promesses, elle est une criminelle fofolle dans Mon crime de François Ozon qui sort la semaine prochaine. Sans compter sa présence au théâtre, à l'affiche jusqu’en février dans La Cerisaie de Tchekhov à l’Odéon. Saturation ? Certes non, tant la comédienne endosse des rôles différents, passant du drame à la comédie toujours avec talent et enthousiasme.

Dirige-t-on Isabelle Huppert ? Jean-Paul Salomé joue de ce Stradivarius comme un amoureux, la peignant d’un trait de rouge piquant sur une peau poudrée. L’actrice donne corps à une femme élégante, investie, syndicaliste et secrétaire du comité d’un groupe européen stratégique. Il lui donne le rôle d’une observatrice droite et opiniâtre, attaquée et fragilisée. Seule, distante, elle est aussi intransigeante. Une froideur doublée d’un aplomb qui persistera après son agression. Mené comme un polar, le film La Syndicaliste n'en alerte pas moins sur les agissements délictueux de l’Etat via des entreprises où il est impliqué. Le fait divers est devenu une affaire d'Etat, et aujourd'hui Areva s'appelle Orano.





L'affiche de "La Syndicaliste" de Jean-Paul Salomé (2023). (LE PACTE)

La fiche

Genre : Drame

Réalisatrice : Jean-Paul Salomé

Acteurs : Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs

Pays : France

Durée : 2h01

Sortie : 1er mars 2023

Distributeur : Le Pacte