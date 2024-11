"La Bella Estate" : une histoire passionnelle et pleine de charme entre femmes dans l'Italie mussolinienne

"Les amitiés particulières" traversent avec parcimonie le cinéma, encore plus quand elles concernent les femmes. Adapté du court récit éponyme de Cesare Pavese, "La Bella Estate" de l'Italienne Laura Luchetti est des plus sensibles.

Situé dans l'Italie mussolinienne de 1938, La Bella Estate frappe d'emblée par la qualité d'une atmosphère des plus soignées. Troisième film de Laura Luchetti, la maîtrise du cadre et de la lumière, de l'exigence de la reconstitution, des décors et des costumes, aspirent l'œil, et entraînent dans un récit où l'amour va avoir fort à faire face à un contexte idéologique moraliste et répressif, où les sentiments sont mis à mal par le pouvoir.

Ce "bel été" renvoie par son titre à Faustine et le bel été (Nina Companeez, 1972), mais le film quitte la séduction d'un adulte par une adolescente, pour l'amour d'une femme pour une autre, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. La Bella Estate relate une histoire passionnelle contrariée, une quête d'amour impossible au moment où l'Histoire bascule. Sur les écrans mercredi 27 novembre 2024.

En 1938, Ginia et son frère s'installent dans la grande capitale économique, Turin, avec l'ambition de réussir leur vie professionnelle. La beauté et la créativité de Ginia font d'elle une révélation au sein de l'atelier de haute couture qu'elle intègre. Elle y rencontre Amelia, modèle phare de la maison et qui pose pour des artistes. Elle la fascine et lui inspire un amour irrépressible mis à mal sous le joug d'un régime politique moraliste et répressif.

Au sortir de l'adolescence, jeune adulte, Ginia à tout à apprendre en rejoignant, à Turin, une vie citadine qui lui ouvre grand les portes. Notamment reconnue pour son talent, séductrice innée par sa beauté et ses reparties intelligentes, elle tombe sous le charme d'Amelia, mais doit engager une liaison avec un homme pour mieux s'insérer.

Un personnage complexe et attachant

Raconté du point de vue de Ginia, La Bella Estate est aussi l'histoire de la quête d'une reconnaissance, d'un regard sur soi. Si Ginia y parvient dans sa profession, socialement et sentimentalement, c'est autre chose. Forte et responsable, assumant son amour pour Amelia, elle tentera de la séduire. Y parviendra-t-elle ? C'est tout l'enjeu du film. L'attrait émane aussi des rapports frère-sœur pris ensemble à un moment crucial de leur vie.

Laura Luchetti, réalisatrice, apporte une belle élégance à sa mise en scène qui corrobore au monde de la mode dans lequel évolue La Bella Estate. L'omniprésence mussolinienne est évoquée et met en danger Ginia par la nature de ses sentiments. Elle dramatise l'action et participe de la complexité du personnage qui n'en devient que plus attachant.

L'affiche de "La Bella Estate" de Laura Luchetti (2024). (OUTPLAY FILMS)

La fiche

Genre : Drame

Réalisatrice : Laura Luchetti

Acteurs : Yile Yara Vianello, Deva Cassel, Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Anna Bellato, Gabriele Graham Gasco, Cosima Centurioni

Pays : Italie

Durée : 1h53

Sortie : mercredi 27 novembre 2024

Distributeur : Outplay Films

Synopsis : 1938, à Turin. Ginia a quitté avec son frère le foyer familial pour trouver du travail en ville. Elle se montre particulièrement créative pour la couture dans l'atelier où elle est employée tandis qu'elle est fascinée par sa rencontre avec une jeune femme modèle pour des artistes.