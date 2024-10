"L'Amour ouf" : Gilles Lellouche réunit François Civil et Adèle Exarchopoulos pour filmer la passion avec lyrisme

En plus des deux premiers rôles, l'acteur et réalisateur s'est entouré d'un casting impressionnant pour ce film qui va de la romance au thriller en passant par la comédie musicale.

Deuxième long-métrage réalisé en solo par Gilles Lellouche, très attendu après le succès du Grand Bain, L'Amour ouf arrive en salles mercredi 16 octobre. Acteur prolifique, Gilles Lellouche commence à l'être également derrière la caméra, si l'on compte une co-réalisation (avec Tristan Aurouet pour Narco), la participation à un film à sketches et plusieurs courts-métrages.

Jouant sur plusieurs tableaux – thriller, romance, comédie, comédie musicale – ce film ambitieux, porté par l'un des plus gros budgets du cinéma français en 2024 (35,7 millions d'euros !) devrait trouver son public.

D'autant que L'Amour ouf rassemble une distribution d'exception : François Civil, Adèle Exarchopoulos, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Jean-Pascal Zadi, Élodie Bouchez et Raphaël Quenard, pour ne citer que les plus connus, travaillant chacun sur une partition des plus subtiles.

Amoureux précoces sur les bancs du lycée, la studieuse Jackie (Mallory Wanecque) et le dilettante Clotaire (Malik Frikah) qui l'initiait à son monde interlope, se fréquentaient au début des années 1980 dans une ville portuaire du nord de la France. Bien des années s'écoulent, et après un long séjour en prison, Clotaire (interprété cette fois par François Civil) est déterminé à reconquérir sa belle (Adèle Exarchopoulos) coûte que coûte, alors qu'elle est mariée à un jeune entrepreneur richissime (Vincent Lacoste).

D'un genre à l'autre

Gilles Lellouche retrouve avec François Civil et Adèle Exarchopoulos ses partenaires de jeu de Bac Nord, ainsi que son complice coscénariste du Grand Bain, Ahmed Hamidi, pour un film enlevé qui nous emmène de bout en bout. Bien rythmé, L'Amour ouf aurait toutefois mérité d'être un peu plus concis, même si le film comble ce bémol par des dialogues incisifs, et de beaux moments de comédie musicale orchestrés par le collectif de danse La Horde.

Passant avec souplesse d'un genre à l'autre, cette romance "épique" d'un grand lyrisme, qui couvre une vingtaine d'années, sort des sentiers battus. Son hétérogénéité n'est qu'apparente, et l'amour est son fil rouge. Si l'on est pris par l'action et les sentiments, demeure cependant l'étrange impression, en raison de son casting prestigieux, de voir plus les acteurs et moins leurs personnages. Mais l'originalité, le talent et l'enthousiasme font que le courant passe.

L'une des affiches du film "L'Amour ouf" de Gilles Lellouche avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. (STUDIO CANAL)

La fiche

Genre : Romance musicale

Réalisateur : Gilles Lellouche

Acteurs : François Civil, Adèle Exarchopoulos, Mallory Wanecque

Pays : Belgique/France

Durée : 2h46

Sortie : 16 octobre 2024

Distributeur : StudioCanal

Synopsis : Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traîne. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur...