"Juré n°2" de Clint Eastwood : nouvelle méditation sur la justice d'un géant du cinéma

Ce n'est pas la première fois que le vétéran Clint Eastwood réalise un film de procès, au moins pour partie. Si la forme classique est un peu sa marque de fabrique, le cinéaste apporte à ce genre une nouvelle pierre à l'édifice avec une intrigue inattendue portée par Nicholas Hoult, qui a le vent en poupe (bientôt dans Nosferatu et Superman) et la talentueuse Toni Collette (Nightmare Alley).

Alors que l'on croyait qu'avec Cry Macho en 2021, le cinéaste avait tourné son dernier opus, Clint Eastwood revient en grande forme avec Juré n°2. Tournant autour du thème de l'arroseur arrosé, le film distille un étrange suspense autour d'un juré qui se révèle à l'origine du crime qu'il est censé juger : étonnant.

Tandis que sa femme attend leur premier enfant, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est appelé à être juré dans le procès d'un homme accusé d'avoir tué sa compagne sur le bord d'une route avec sa voiture. À l'énoncé des faits, Justin se rend compte qu'ayant cru avoir été touché par un cerf sur cette même route ce même jour, il pourrait bien être responsable de cette mort.

À 94 ans, Clint Eastwood n'a rien perdu de sa dextérité à renouveler le beau classicisme qui nourrit sa riche filmographie. Il dépasse avec Juré n°2 les formes attendues du film de procès, en interrogeant le personnage de Justin Kemp, quant à sa propre culpabilité, et à son devoir de se dénoncer pour libérer un innocent qu'il est censé juger. Énième méditation de Clint Eastwood sur le sens de la justice. De cette tempête sous un crâne, de ce cas de conscience, le cinéaste extrait une dimension métaphysique sur la responsabilité des actes d'un homme mis face à lui-même, aux autres et à la société qu'il est censé représenter.

À la croisée des chemins

Si nombre de films de procès se déroulent pour leur majeure partie dans le prétoire, Clint Eastwood, lui, ne cesse de passer du tribunal à l'évocation du drame, puis à la vie de Justin avec son épouse enceinte, bientôt délivrée, et à ses confessions à son avocat. Le site du drame et la vision de la victime dans le ruisseau hantent Justin Kemp, et le font revenir sur les lieux de l'accident, comme obsédé.

Clint Eastwood partage avec le talent qu'on lui connaît la psyché bouleversée de son personnage qu'interprète un brillant Nicholas Hoult, face à la procureure qui a les traits de Toni Collette, remarquable de sobriété et tangible femme de justice. Sous la caméra du cinéaste au meilleur de sa forme, s'échafaude l'histoire d'un homme à la croisée des chemins qui joue sa vie, et dont la décision de se révéler ou non aux autres et à la société va en déterminer le destin.

La fiche

Genre : Drame/Thriller

Réalisateur : Clint Eastwood

Acteurs : Nicholas Hoult, Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb, Chris Messina, Gabriel Basso, J.K. Simmons

Pays : États-Unis

Durée : 1h54

Sortie : 30 octobre 2024

Distributeur : Warner Bros. France

Synopsis : Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer.