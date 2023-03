"John Wick : chapitre 4" : le tueur à gages le plus cool dans l’épisode le plus hard de la saga

Keanu Reeves reprend pour une quatrième fois du service dans le rôle de John Wick, au milieu d’une hécatombe pétaradante sans foi ni loi.

Règlements de comptes sans queue ni tête, 2h49 de mitrailles et de bagarres sont au programme de John Wick : chapitre 4 qui sort mercredi 22 mars. En quatre films, le tueur s’est fait une place au soleil avec 588 727 505 de dollars de gain dans le monde pour les trois premiers films, en constante augmentation. On ne change pas une recette qui gagne : peu de dialogues et action à gogo.

Cartoon



Tueur à gages qui a raccroché, en quête des agresseurs qui ont volé sa voiture et tué son chien offert par sa défunte femme, John Wick a percé le secret de l’organisation criminelle de La Grande Table. Pour s’en libérer, il affronte ses agents à travers le monde où il retrouve parfois de vieilles connaissances passées à l’ennemi.

Veuf vengeur, John Wick, héros de film noir, est tourné en dérision dans des films d'action cartoonesques par le directeur de combats Chad Stahelski depuis 2014. Le succès public et critique de la franchise émane justement de l’irréalisme des situations. Laurence Fishburn fait partie du casting de ce quatrième opus et une longue séquence parisienne flatte la France.

Bande-démo



Dans ce 4e opus, une mitraillade généralisée d’un quart d’heure se produit sur un immense dancefloor pendant que la foule continue de danser. Ce second degré ferait le charme de la franchise, et les amateurs de kungfu-gun-fight sont à l’Opéra. John Woo, initiateur hong-kongais du genre, n'a qu'a bien se tenir.

Tout cela bouge beaucoup et fait beaucoup de bruit. Pas pour rien, puisque le public y trouve son compte. Sur près de trois heures, le film ressemble à une bande-démo géante où Chad Stahelski se dépense sans réserve. Le résultat est là : John Wick 5 est en préproduction.

L'affiche de "John Wick : Chapitre 4" de Chad Stahelski (2023). (METROPOLITAN FILMEXPORT)

La fiche

Genre : Thriller / Action

Réalisateur : Chad Stahelski

Acteurs : Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburn

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h49

Sortie : 22 mars 2022

Distributeur : Metropolitan FilmExport