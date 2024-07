Isabelle Huppert bouleversante dans le rôle d'une flic en déprime dans "Les gens d'à côté", d'André Téchiné

André Téchiné signe une chronique sociale qui met en scène deux mondes antagonistes, qu'il creuse à travers la rencontre entre deux personnages que rien ne destinait à se croiser, encore moins à sympathiser. Les gens d'à côté, avec dans le rôle d'une policière déprimée, une Isabelle Huppert bouleversante, sort dans les salles le 10 juillet 2024.

Lucie a du mal à se remettre du suicide de son mari, policier, comme elle. Malgré son chagrin et des conditions de travail de plus difficiles, Lucie reprend le travail. L'arrivée d'un jeune couple et de Rose, leur petite fille vient briser sa solitude. Même si elle comprend vite que Yann, son voisin, est un jeune activiste anti-police proche des black blocks, Lucie continue sans rien dire à fréquenter la famille et à s'occuper de Rose, comme si de rien n'était.

Après avoir raconté dans Les Âmes sœurs l'amnésie d'un jeune soldat, André Téchiné met en scène dans ce nouveau long métrage les difficultés et le malaise dans la police française, et la fracture qui sépare les forces de l'ordre de la société civile. Ce phénomène, que l'on observe habituellement à la télévision dans des reportages à chaud montrant des affrontements violents entre la police et des groupes d'individus masqués, est ici abordé sous un angle humain, et intime.



Qui sont ces policiers, que vivent-ils au quotidien, quelles sont leurs conditions de travail, leurs souffrances, et de l'autre, qui sont ces individus masqués prêts à casser du flic ? C'est ce que dévoile ce dernier long-métrage du réalisateur de Ma saison préférée.

Réconciliation

Le scénario pose son regard entre les deux parties, sous la forme d'une amitié inattendue entre deux représentants de deux groupes a priori inconciliables. "On ne vit pas dans le même monde", souligne Yann, qui pointe l'impossibilité d'un vivre ensemble. "Mais on pourrait peut-être faire des efforts pour y parvenir", lui rétorque Lucie.

Dès lors que chacun sait quelle place occupe l'autre dans la société, l'amitié se transforme en cas de conscience. Et c'est tout l'enjeu du film, qui fait tomber les masques, d'un côté comme de l'autre, et met à jour la dimension humaine et des nuances dans les convictions de chacun.

Isabelle Huppert et Nahuel Perez Biscayart dans "Les gens d'à côté", d'André Téchiné, sortie le 10 juillet 2024. (ROGER ARPAJOU)

Le réalisateur pointe le malaise de la police, et dresse un autre beau portrait de femme avec Julia (Hasia Hersi) la femme de Yann, qui aime son sens aigu de la justice sociale, et approuve ses idées, mais pas sa manière de les défendre.

On s'attache ainsi aux personnages, et à l'intrigue avec une Isabelle Huppert incarnant avec une justesse bouleversante ce personnage de policière en deuil, pour qui cette amitié avec "l'ennemi" agira pour elle comme une justice réparatrice.

Utopie

Un personnage subtil, tout comme Yann, incarné par l'excellent Nahuel Perez Biscayart (Au revoir là-haut, et 120 battements par minute et plus récemment La vie de son père). Ce black blocks au lourd casier judiciaire cache un écorché vif, un asocial, un artiste pour qui le dessin n'est pas un exutoire suffisant pour calmer la colère qui l'habite.

Entre Lucie et Yann se tisse un lien inattendu, une vraie rencontre, que l'on espère salvatrice pour chacun d'entre eux, l'humanité et la nuance prenant le dessus sur la violence. Une "expérience de cinéma, une utopie", résume André Téchiné dans la présentation du film.

Intéressant sur le fond, le film se perd un peu dans une mise en scène sans relief, une caméra qui bouge tout le temps sans qu'on comprenne pourquoi, et des procédés de narration un peu désuets, comme la voix off, omniprésente.

Affiche du film "Les gens d'à côté", d'André Téchiné, sortie le 10 juillet 2024. (JOUR2FETE)

La Fiche

Genre : drame

Réalisateur : André Téchiné

Acteurs : Isabelle Huppert, Hafsia Herzi, Nahuel Perez Biscayart

Pays : France

Durée : 1h25 min

Sortie : 10 juillet 2024

Distributeur : Jour2fête

Synopsis : Lucie est une agent de la police technique et scientifique. Son quotidien solitaire est troublé par l’arrivée dans sa zone pavillonnaire d’un jeune couple, parents d’une petite fille. Alors qu’elle se prend d’affection pour ses nouveaux voisins, elle découvre que Yann, le père, est un activiste anti-flic au lourd casier judiciaire. Le conflit moral de Lucie entre sa conscience professionnelle et son amitié naissante pour cette famille fera vaciller ses certitudes…