"Il était une fois Michel Legrand" : documentaire enchanteur sur le compositeur de Jacques Demy, Jean-Luc Godard, "L'Affaire Thomas Crown", "Un été 42"...

Premier film de David Hertzog Dessites, "Il était une fois Michel Legrand" s'attaque à un monument de la musique pour l'écran et qui a aussi œuvré dans le jazz avec Miles Davis, John Coltrane ou Bill Evans, pour des chanteurs français et des compositions plus personnelles.

C'est plus à un biopic musical que personnel, même si l'un ne va pas sans l'autre, qu'invite David Hertzog Dessites dans Il était une fois Michel Legrand, sur les écrans mercredi 4 décembre 2024.

Michel Legrand a adhéré au jazz en 1947 après en avoir eu la révélation lors d'un concert du trompettiste Dizzy Gillespie. Après avoir passé ses classes au Conservatoire national de musique à Paris de 1942 à 1949, devenu musicien, compositeur, pianiste de jazz, chanteur et arrangeur français naturalisé américain, Michel Legrand devient dans les années 1960 un compositeur phare pour le cinéma, en France comme aux États-Unis.

David Hertzog Dessites ne s'éternise pas sur la personne, mais sur sa créativité musicale. Aussi prend-il comme toile de fond la préparation et l'exécution de son concert à la Philharmonie de Paris de 2018. Mais c'est toute la carrière du musicien qui est passée en revue, et les nombreux artistes avec lesquels il a collaboré : Aretha Franklin, Céline Dion, Michael Jackson, Ella Fitzgerald, Jessye Norman, Barbra Streisand, Nana Mouskouri, Stéphane Grappelli, Mireille Mathieu, Claude Nougaro ou Natalie Dessay, entre autres.

Trois Oscars

Immense mélodiste, il laisse à la postérité quelques standards comme The Windmills of Your Mind (Les Moulins de mon cœur) de la musique de L'Affaire Thomas Crown (Norman Jewison, 1968), pour lequel Michel Legrand recevra en 1969 l'Oscar de la meilleure chanson originale. Il en sera honoré de deux autres, en 1983 pour Yentl (1982) et en 1972 pour Un été 42 (1971).

Extraits d'archives, interviews, scènes de répétition et de concert nourrissent Il était une fois Michel Legrand. La formule du titre renvoie au Peau d'âne (1970) de Jacques Demy, et identifie le compositeur à un prince de la musique de film. Mais sa contribution à la variété française, comme américaine, n'est pas ignorée, dont des collaborations avec Quincy Jones ou Henry Mancini, des "monstres" de la musique pour l'écran.

L'affiche de "Il était une fois Michel Legrand" de David Hertzog Dessites (2024). (DULAC DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Documentaire musical

Réalisateur : David Hertzog Dessites

Pays : France

Durée : 1h49

Sortie : mercredi 4 décembre 2024

Synopsis : "La musique, c'est la vie". Michel Legrand entre au Conservatoire de Paris à l'âge de 10 ans et s'impose très vite comme un surdoué. Trois Oscars et 75 ans plus tard, il se produit pour la première fois à la Philharmonie de Paris devant un public conquis. De la chanson jusqu'au cinéma, ce véritable virtuose n'a jamais cessé de repousser les frontières de son art, collaborant avec des légendes comme Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbra Streisand ou encore Natalie Dessay. Son énergie infinie en fait l'un des compositeurs les plus acclamés du siècle, dont les mélodies flamboyantes continuent de nous enchanter.