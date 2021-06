"Hitman & Bodygard 2" : le premier film popcorn de l'été avec un casting de stars

On prend les mêmes en y ajoutant Salma Hayek, on escamote Gary Oldman par Morgan Freeman, et on recommence. Que vous ayez vu le premier Hitman & Bodygard ou pas, n’a pas d’importance. Les stars et l’action sont là. Si ça vous a plu, le 2 vous plaira, sur les écrans mercredi 30 juin.

Pif, paf, takatakatak, boum boum

Michael Bryce, l’ancien garde du corps déchu, avait besoin de prendre des vacances. C’était sans compter le tueur à gages qui a dynamité sa vie, et sa délicieuse épouse à la gâchette facile. Ils l’entraînent dans un nouveau plan tordu traversé d’explosions, de bagarres, de mafieux, de tueurs et de complots.

Même si le film est au second degré, un pastiche de James Bond, il enquille pendant deux heures plus de bagarres, mitraillades, poursuites et explosions que de scènes de comédie. Au point de s'interroger sur l'utilité d’un tel casting, sinon la nécessité de combler l'absence d’enjeux, de suspense, et de dramaturgie. L’action surgit de partout, comme dans un cartoon, mais sans originalité ni ampleur, tout le budget étant consacré aux acteurs et à l’actrice qui ont dû bien s’amuser pendant le tournage.

Film d’été

Hitman & Bodygard 2 est un produit formaté, mais plusieurs plans gore ponctuent étonnamment ce film familial, ce qui lui vaut un avertissement pour les personnes sensibles.

"Hitman & Bodygard 2" de Patrick Hughes (II) (2021). (DAVID APPLEBY / TELPOOL)

Ce second opus d'une franchise "bankable" invite les vacanciers à se rafraîchir dans les salles climatisées en dégustant glaces et pop-corn pendant la canicule annoncée. Les distributeurs sortent judicieusement le film avant la salve de blockbusters de juillet-août qui va le balayer. Malin.

L'affiche de "Hitman & Bodygard 2" de Patrick Hughes (II) (2021). (METROPOLITAN FILMEXPORT)

La fiche

Genre : Comédie d'action

Réalisateur : Patrick Hughes (II)

Acteurs : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Morgan Freeman, Frank Grillo

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h57

Sortie : 30 juin 2021

Distributeur : Metropolitan Filmexport

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



Synopsis :: Après tout ce qu’il a vécu de difficile, Michael Bryce, l’ancien garde du corps déchu, avait bien besoin d’une pause. C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour thérapeutique sur la côte italienne, avec pour instruction de se tenir éloigné de toute violence et de n’approcher aucune arme. C’était compter sans Darius Kincaid, le tueur à gages qui a dynamité sa vie, et Sonia, sa délicieuse épouse lourdement armée, qui vont l’entraîner dans un nouveau plan foireux peuplé de mafieux, de tueurs, d’explosions, de bagarres et de complots, avec en prime un redoutable virus informatique et un milliardaire ivre de vengeance. Bonnes vacances,