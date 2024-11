"Here - Les plus belles années de notre vie" : de la préhistoire à nos jours en un plan interminable

Plutôt constant jusqu'à Bienvenue à Marwen (2019), le réalisateur de Forrest Gump (mais aussi de Retour vers le futur et Seul au monde, deux autres films cultes), retente le coup avec Tom Hanks et les autres coéquipiers du film de 1994, dans un soap opera depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Autant dire que c'est long.

Here raconte l'histoire d'un lieu et de ses habitants depuis la nuit des temps : beau sujet ambitieux, mais freiné par un manque de rythme et une réduction à des poncifs. Le film habite les salles depuis mercredi 6 novembre 2024.

Cinquième au box-office américain, Here ne génère pas l'enthousiasme. Bien introduit par une belle séquence préhistorique, puis indienne et pionnière, le film ne suit pas pour autant un ordre chronologique, donnant la priorité à des émotions récurrentes à différentes époques. Bonne idée, mais dont la substance manque de fond.

Robert Zemeckis, coauteur du scénario et metteur en scène, d'après le roman graphique ce Richard McGuire, est trop observateur, presque voyeur, d'une situation, sans la creuser. Le réalisateur ne cesse de citer le cadre de l'image, surlignant son titre Here (ici), en dénigrant toute profondeur de champ.

Effets graphiques

Un plan fixe de 1h44 avec naissance, mariage et décès qui jalonnent le temps – la technologie de l'intelligence artificielle permet aux acteurs d'interpréter leurs personnages au fil des générations. Effet d'image, Here en perd le sens, et le rythme manque d'élan. Effet expérimental, il ne sert pas son sujet. L'émotion attachée au lieu, la maison, la terre, l'enracinement, la famille, ne passe pas dans une ambiance certes cosy, mais sans âme.

L'image s'y attelle pourtant, dans ses boiseries, tables de repas, et la chaleur de l'âtre, mais sans que les bûches claquent d'étincelles. Dans ce cadre qui se prête à l'empathie, une distance empêche la psychologie de s'installer. Elle n'est donc pas là, le film non plus.

La fiche

Genre : Drame fantastique

Réalisateur : Robert Zemeckis

Acteurs : Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Gwilym Lee, Ophelia Lovibond, Jonathan Aris

Durée : 1h44

Sortie : mercredi 6 novembre 2024