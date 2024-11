"Grand tour" : un grand film d'amour romanesque et initiatique dans une Asie onirique

Le réalisateur portugais Miguel Gomes avait conquis critique et public avec Tabou en 2012. Il va encore plus loin avec Grand tour qui mélange couleur et noir et blanc et entremêle les époques dans une Birmanie coloniale de 1918, mais aussi contemporaine.

Miguel Gomes transcende les règles pour nous emmener dans un grand rêve de cinéma, en salle mercredi 27 novembre 2024.

Un mélo moderne

D'une beauté picturale époustouflante, tout en référence au mélodrame, genre roi des débuts du cinéma (l'action débute en 1918), Grand tour ne fonctionne pas pour autant sur le mode nostalgique, mais reflète un cinéma d'une rare modernité.

Ce n'est pas le moindre des paradoxes qui habite un film hors les sentiers battus qui renoue avec les origines du septième art.

À Rangoon (la plus grande ville du Myanmar, ex-Birmanie), Edward, sujet britannique, fuit la ville où il devait se marier avec Molly ce même jour.

Convaincue qu'il est l'homme de sa vie, elle part à sa recherche en suivant le "Grand tour" que nombre de Britanniques faisaient autour de l'Asie à l'aube des années 1920.

Sincérité cinématographique

Miguel Gomes fait œuvre de pictorialisme tant il soigne son cadre et ses lumières, sans être ostentatoire ni formel, mais en flattant l'œil de ses belles compositions. Les costumes, les décors, les cadrages, passant du format carré au panoramique, ajoutent à la diversité en chatoyant l'œil. Mais sans jamais d'abondance formelle au détriment de l'histoire. Simple en soi, mais toujours relancée, intrigante, sinon mystérieuse, comme disait la chanson Nuits de Chine (Louis Lynel en 1922) : "Nuits de Chine, nuits câlines, nuits d'amour, nuits d'ivresse, de tendresse". C'est tout Grand tour.

Un dépaysement géographique, temporel et sentimental habite le film. Miguel Gomes renoue avec un mode narratif qui semblait perdu ; on le retrouve avec le plus grand plaisir. Non par nostalgie, mais comme des retrouvailles. Grand tour revivifie la force du cinéma des origines, dans la sincérité de sa cinématographie, vecteur d'émotions plastiques et sentimentales. Grand film.

L'affiche de "Grand tour" de Miguel Gomes (2024). (TANDEM / SHELLAC)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Miguel Gomes

Acteurs : Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Teresa Madruga, Jani Zhao, Lang-Khê Tran, Manuela Couto, Joao Pedro Benard, Cláudio da Silva

Pays : France/Italie/Portugal/Allemagne/Japon/Chine

Durée : 2h08

Sortie : mercredi 27 novembre 2024

Synopsis : Rangoon, Birmanie, 1918. Edward, fonctionnaire de l'Empire britannique, s'enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée, Molly. Déterminée à se marier, Molly part à la recherche d'Edward et suit les traces de son "Grand tour" à travers l'Asie.