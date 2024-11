"Finalement" : Claude Lelouch signe un bon cru avec une famille de comédiens ravis de se retrouver

Fidèle à ses comédiennes et comédiens qui constituent quasiment une famille, Claude Lelouch l'enrichit dans Finalement avec Kad Merad qui apparaît comme un poisson dans l'eau dans son univers. Mais aussi avec un très beau casting où se retrouvent à son côté Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, François Morel, Françoise Fabian et une kyrielle d'autres.

Un casting 5 étoiles donc, dans un film à l'image de son réalisateur humaniste, positif et amoureux dont le nouvel opus sort en salle mercredi 13 novembre 2024.

En plus de la musique qui prend une grande place dans les films de Claude Lelouch, ils ont leur "petite musique" dans leur forme, un style qui lui est propre, reconnaissable entre tous. La récurrence de ses comédiens, sa caméra portée, son empathie communicative, participent à cette patte qui fascine les uns et irrite les autres. Aussi, Finalement, loin d'être un film testament, ressemblerait plutôt à un nouveau départ.

Lino (Kad Merad), à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) prend conscience d'être vivant. Armé de sa trompette dont il joue en toutes occasions, Lino parcourt la France, de Paris en Avignon, jusqu'en Normandie, où il retrouve des ami(e)s de toujours et fait de nouvelles rencontres. Il apprendra de ce voyage initiatique que "finalement" tout est bon à prendre dans la vie.

Spontanéité, véracité et connivence

Ayant perdu son fidèle Francis Lai comme compositeur, c'est Ibrahim Maalouf qui signe la musique tandis que les paroles des chansons qui occupent une bonne partie du film sont signées Didier Barbelivien. Si la forme est toujours aussi maîtrisée chez Lelouch, une bonne part d'improvisation semble avoir porté la réalisation, notamment dans les dialogues. Une spontanéité qui apporte une véracité, comme une connivence établie entre les comédiens/personnages et les spectateurs via le metteur en scène qui ainsi atteint son but.

Finalement restera sans doute parmi les meilleurs films de Claude Lelouch. Son sujet, ses acteurs, son personnage principal, ses pérégrinations et ses rencontres, traduisent un sentiment de vie que le cinéaste cherche et parfois parvient à transmettre. C'est le cas ici avec ce "bigger than life" du cinéma dont il use (et parfois abuse), dans sa mise en scène dont les choix forgent son style unique.

L'affiche de "Finalement" de Claude Lelouch (2024). (METROPOLITAN FILMEXPORT)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Claude Lelouch

Acteurs : Kad Merad, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, Barbara Pravi, Françoise Gillard, Marianne Denicourt, François Morel, Raphaël Mezrahi, Clémentine Célarié, Lionel Abelanski, Dominique Pinon, Julie Ferrier, Françoise Fabian

Pays : France

Durée : 2h07

Sortie : 13 novembre 2024

Distributeur : Metropolitan FilmExport

Synopsis : Dans un monde de plus en plus fou, Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que finalement : tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien !