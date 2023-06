"Farang", polar musclé français, avec du sang sur les murs : du cinéma de quartier pur jus

Amoureux du cinéma de genre: thriller, épouvante, ou science-fiction, Xavier Gens nous sert ici le couvert façon boxe thaïe, façon puzzle.

Abonné depuis 2007 et dix films au thriller, l’épouvante, ou à la science-fiction, Xavier Gens tire sur la corde du sport de combat dans Farang, film à la Van Dam, mais en plus brutal, très brutal et sanglant. Sur vos écrans éclaboussés mercredi 28 juin.

Grand Guignol

Après un accident dont il est tenu responsable, Sam, détenu modèle qui ne pense qu’à sa réinsertion et à fonder une famille, est obligé de fuir en Thaïlande. Désormais bagagiste, mari et père de famille en Orient, son passé le rattrape jusqu’à l’irréparable. Il va traverser la Thaïlande pour venger sa famille.

Xavier Gens traite le sujet classique d’un fatum à la réplique vengeresse, en ajoutant une dose de violence noire qu’il teinte de rouge sanglant. Si les films de sabre peuvent être du même acabit, les arts martiaux, ne le sont pas, la boxe thaïe non plus. Farang l’est en y ajoutant quelques lames effilées qui tranchent les gorges et visent le cœur. Xavier Gens se place dans la tradition du Grand Guignol, devenu le Gore au cinéma.

Noir carmin

En langue thaïe, Farang signifie européen, ce qu’est Sam, qu’interprète Nassim Lyes, Jeune champion de Kick Boxing, vu dans Mineur 27 ou Les Lascars (le film), mais à qui il reste encore à apprendre à affiner son jeu. Olivier Gourmet se glisse dans la peau d'un chef de gang pugnace dans deux ou trois scènes : amusant. Si Farang est violent, il est aussi bien noir, avec une photographie sous-exposée ocre et sale, éclaboussée de rouge. Très graphique.

Avec une dizaine de films et autres séries au compteur depuis 2006, Xavier Gens œuvre avec une belle continuité dans le cinéma de genre en les visitant tour à tour, avec un goût pour l’extrême. À quand un western européen ? Classique mais teinté d'hémoglobine, Farang est le film idéal pour nos feux cinémas de quartier.

L'affiche de "Farang" de Xavier Gens (2023). (STUDIO CANAL)

La fiche

Genre : Action

Réalisateur : Xavier Gens

Acteurs : Vithaya Pansringarm, Nassim Lyes, Loryn Nounay, Olivier Gourmet

Pays : France

Durée : 1h39

Sortie : 28 juin 2023

Distributeur : Studio Canal

Interdit aux moins de 12 ans