"Emily" : l’auteure des "Hauts de Hurlevent" racontée dans un beau biopic mais au goût de déjà-vu

Parmi les nombreux films autour des Sœurs Brontë, le film de Frances O’Connor ne se démarque pas de ses prédécesseurs.

L’œuvre et la vie des sœurs Brontë occupent les écrans de tous temps. La partie proprement biographique de leur filmographie a été gravée dans le marbre par André Téchiné en 1979 avec Les Sœurs Brontë. La réalisatrice britannique Frances O’Connor se situe dans cette mouvance avec le film Emily, sur les écrans le 15 mars, consacré à l’une des trois sœurs et auteure des Hauts de Hurlevent.

Sororité et filiation



Emily vit avec ses deux sœurs et son frère dans une maison isolée du Yorkshire. Tous ont des prédispositions littéraires, mais seules les trois sœurs publieront poèmes et romans. Raconté du point de vue d’Emily, sa vie de recluse - la fratrie ayant quitté la maison - s’entremêle à sa passion pour son frère Branwell, qu’elle mettra en abyme dans Les Hauts de Hurlevent.

La continuité avec Les sœurs Brontë de Téchiné, tant dans le sujet que dans la mise en scène, semble revendiquée dans Emily. Cette filiation ressort également des adaptations récentes des sœurs Brontë, Hurlevent ou Jane Eyre. Vie réelle et fiction se mélangent étroitement chez les Brontë. Et principalement chez Emily, dont l'évocation de Branwell, son frère, dans Les Hauts de Hurlevent, fascine lecteurs, commentateurs et cinéastes.

Romantisme noir



Les images du Yorkshire de Frances O’Connor, la maison basse ouverte à tous les vents, les couleurs de la lande, les lumières intérieures, les robes à carreaux et bonnets ne peuvent évidemment guère se différencier des autres films. Les sujets se déroulent dans des décors semblables, avec les personnages identiques, même si le traitement est différente. Ce sentiment ressort également des adaptations de Jane Austen. Plus récemment découverte en France, l’auteure de Raison et sentiments semble avoir pris, de ce point de vue, le relais des sœurs Brontë.

Au-delà de ces constances, le film de Frances O’connor tient ses promesses, Emily Brontë trouve son incarnation en Emma Mackey. L’atmosphère romantique et bucolique du film est noircie par l’autodestruction de Branwell, et l’amour impossible que voue Emily à son frère. Une violence des sentiments et des pulsions morbides qui relèvent du romantisme noir, dont Les Hauts de Hurlevent est un des fleurons littéraires. Si on le reconnaît dans Emily, sa beauté manque toutefois d’audace.

L'affiche d'"Emily" ede France O'Connor (2023). (WILD BUNCH DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame / Biopic

Réalisatrice : frances O'Connor

Acteurs : Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen, Gemma Jones

Pays : Grande-Bretagne

Durée : 2h10

Sortie : 15 mars 2023

Distributeur : Wild Bunch Distribution