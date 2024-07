"Elyas" : un thriller conventionnel porté par le jeu sensible et juste de Roschdy Zem

Le réalisateur de Cloclo et de la série Netflix Marseille met en scène dans son nouveau long-métrage Roschdy Zem dans le rôle d'un ancien militaire traumatisé par sa guerre en Afghanistan. Ce thriller classique un peu caricatural mais soutenu par la prestation de Roschdy Zem sort dans les salles le 4 juillet, dernier jour de la fête du cinéma.

Elyas (Roschdy Zem) vit seul avec ses démons. Son lourd passé dans l'armée a laissé des traces, des stigmates sur le corps, des cicatrices dans le cœur et dans la tête. L'ancien militaire, paranoïaque, vit seul dans un foyer, avec une injonction de soins.

Elyas est contacté par un vieil ami pour devenir le garde du corps d'Amina (Laëtitia Eïdo), une princesse richissime du Moyen-Orient et de sa fille, Nour, 13 ans (Jeanne Michel), qui vivent cloîtrées dans un château. Après avoir accueilli vertement l'ancien militaire, l'adolescente s'adoucit et parvient même à briser la carapace qu'Elyas a bâtie depuis qu'il a perdu son frère manouche au combat.

Mais dès son arrivée, Elyas a le sentiment que le personnel du château, une véritable cage dorée que la jeune femme et sa fille n'ont pas le droit de quitter, fomente un mauvais coup. Son intuition ne l'a pas trompé, quelques jours plus tard, un commando s'en prend à la jeune femme et à sa fille. Elyas se met alors en mode warrior, prêt à tout pour sauver Amina, et Nour, que son père veut marier de force…

Mariage forcé

Un héros fracassé mais invincible prêt à en découdre coûte que coûte pour anéantir une bande de méchants, une victime à sauver, des agents occultes lancés par le gouvernement, des rebondissements et des cascades, du sang et des coups de feu, une musique stressante… Ce thriller emprunte tous les codes du genre, sans pourtant nous emporter, tant les personnages sont stéréotypés.

Inspiré d'une histoire vraie -l'histoire d'une mère ayant réussi à exfiltrer sa fille vers l'Angleterre pour lui éviter un mariage forcé- le scénario peine à nous convaincre, outré jusqu'à l'invraisemblance. On s'attache néanmoins au personnage d'Elyas, grâce à la prestation de Roschdy Zem, qui tire malgré tout son épingle du jeu en incarnant avec sensibilité ce rôle de super-héros invincible mais brisé.

Affiche du film "Elyas", de Florent-Emilio Siri, sortie le 4 juillet 2024. (STUDIOCANAL)

La Fiche

Genre : Action, thriller

Réalisateur : Florent-Emilio Siri

Acteurs : Roschdy Zem, Laëtitia Eïdo, Jeanne Michel

Pays : France

Durée : 1h39 min

Sortie : 4 juillet 2024

Distributeur : Studio Canal

Synopsis : Elyas, ancien soldat des Forces Spéciales, solitaire et paranoïaque, devient garde du corps pour Nour, 13 ans et sa mère Amina, venues du Moyen-Orient. Tandis que l’ex-guerrier et la jeune fille s’apprivoisent, un mystérieux commando les prend pour cibles. Elyas ne reculera devant rien pour la sauver.

Interdit - 12 ans avec avertissement