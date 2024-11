"Diamant brut" : un film envoûtant sur l'univers de la téléréalité dans une fiction qui sonne juste

Premier film enthousiasmant d'Agathe Riedinger, "Diamant brut", sur le vedettariat et la téléréalité, était en compétition au dernier Festival de Cannes.

Pour sa première réalisation, Agathe Riedinger a eu du nez en choisissant le sujet de la téléréalité, même s'il a déjà été beaucoup traité au cinéma. En effet, depuis Le Prix du danger d'Yves Boisset en 1983, les films ne manquent pas sur le sujet. Diamant brut n'en reste pas moins original et pertinent dans son approche, avec la révélation de Malou Khebizi dans son premier rôle à l'écran.

En compétition au dernier Festival de Cannes, ce qui demeure un critère de qualité, Diamant brut sort en salles le 20 novembre 2024.

Une BO magnifique

La première impression qui s'impose à la vision de Diamant brut est la maîtrise de l'image et du son (la musique d'Audrey Ismaël est magnifique) dont fait preuve Agathe Riedinger.

Plongée dans le quotidien d'une jeune femme au sortir de l'adolescence, candidate à participer à une émission de téléréalité, Diamant brut est un bijou de perspicacité à propos du vedettariat obsédant qu'éprouve une certaine jeunesse contemporaine. Un sujet sociologique écrit avec un sens du romanesque et de la mise en scène fédératrice.

Pleine d'énergie et enthousiaste, à 19 ans, Line s'ennuie ferme dans le petit appartement qu'elle partage avec sa mère et sa sœur cadette à Fréjus, sur la Côte d'Azur. Coquette et soucieuse de sa beauté qu'elle entretient avec un soin obsessionnel, elle voit en elle le moyen d'atteindre la reconnaissance à laquelle elle aspire.

Un SMS lui apprenant qu'elle a été sélectionnée pour participer au casting de l'émission de téléréalité "Miracle Island" concrétise tous ses espoirs.

De tous les plans

Filmé au plus près de son actrice Malou Khebizi, pour la première fois à l'écran, Diamant brut ne rate rien de la palette d'émotions que Line traverse dans l'attente fiévreuse d'une confirmation de ce premier pas vers la consécration. Femme filmée par une femme, Liane est de tous les plans, le jeu de la comédienne étant au cœur du narratif émotionnel que privilégie le film. Ce Diamant brut, c'est elle, c’est Liane.

Agathe Riedinger, à l'écriture et derrière la caméra, suit une progression constante et rythmée de son récit. Femme enfant en route vers l'avenir, Liane est au carrefour de sa vie, sans que l'on sache jamais de quel côté la fortune va pencher, jusqu'à la résolution.

L'affiche de "Diamant brut" d'Agathe Riedinger (2024). (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame

Réalisatrice : Agathe Riedinger

Acteurs : Malou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond

Pays : France

Durée : 1h43

Sortie : 20 novembre 2024

Distributeur : Pyramide Distribution

Synopsis : Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un, elle voit en la téléréalité la possibilité d'être aimée. Le destin semble enfin lui sourire lorsqu'elle passe un casting pour "Miracle Island".