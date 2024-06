Daniel Auteuil victime d'une arnaque dans "La Petite Vadrouille", nouvelle comédie burlesque de Bruno Podalydès

Le réalisateur revient avec un film qui ressemble aux jeux que s'inventent les enfants, et s'offre Daniel Auteuil, nouvelle recrue dans sa famille de cinéma.

Après avoir brocardé avec gourmandise le monde de l'immobilier, ses magouilles et ses tics langagiers dans Wahou !, Bruno Podalydès nous embarque cette fois à bord d'une "pénichette" pour une croisière romantique organisée pour un riche entrepreneur amoureux. La Petite Vadrouille sort dans les salles le 5 juin.

Jocelyn, Albin, Rosine, Sandra, Caramel, Justine, une bande de copains, ont tous plus ou moins des dettes ou des problèmes d'argent. Justine (Sandrine Kiberlain), la femme d'Albin (Denis Podalydès), est très appréciée par Franck (Daniel Auteuil) son patron, pour ses talents d'organisatrice. Il décide donc de lui confier une mission délicate : organiser pour lui et pour la femme qu'il convoite un week-end de charme, avec un budget de 14 000 euros.

"What a surprise !"

Entraînée par son mari Albin, qui compte bien garder pour eux la moitié du budget, Justine convoque toute leur bande de copains pour organiser ce "petit week-end surprise" à 14 000 euros. L'idée : une croisière sur rivière et canaux à bord d'une pénichette. Aux commandes du navire, micro à la main, Jocelyn (Bruno Podalydès) un capitaine se prenant très au sérieux, affublé d'un mousse plein de bonne volonté.

Chargés du service à bord, des écluses, des animations en tout genre pour agrémenter cette croisière romantique au rabais, Rosine, Sandra et Caramel endossent plusieurs casquettes. Objectif : réduire les coûts et "faire cracher" le vieux beau au maximum. Tout est fin prêt pour l'aventure quand Franck, sur le quai, un énorme bouquet de fleurs dans les bras, dévoile le nom de la dulcinée convoitée. La croisière imaginée par cette bande de pieds nickelés prend alors une tournure inattendue.

"On dirait que…" : voilà à quoi jouent au fond les protagonistes de cette nouvelle comédie de Bruno Podalydès, qui se déploie comme un jeu d'enfants trop heureux de faire une bonne farce. Donnant des scènes d'une grande drôlerie dans la première partie, le film prend au fil de l'eau une tonalité plus mélancolique, avec quelques moments de grâce.

Sur l'eau, Jocelyn et son équipage ont croisé une bande de jeunes, la tête pleine de rêves. Plus tard, l'équipage de la pénichette se contentera de les regarder prendre la mer, depuis le lit des rivières.

Auteuil en guest star

Dans une réalisation pleine de la fantaisie qu'on lui connaît, le réalisateur de Comme un avion met en scène sa famille de comédiens, parmi lesquels Denis Podalydès, à l'affiche de presque tous ses films, ou encore Sandrine Kiberlain, qu'on avait déjà vue dans Les 2 Alfred.

Il y ajoute cette fois un invité poids lourd, Daniel Auteuil, qu'on retrouve ici avec bonheur dans un rôle de comédie. L'acteur, excellent, imprime une touche sensible et une pointe d'ambiguïté à un personnage qu'il aurait été facile de caricaturer. Bruno Podalydès offre également à Dimitri Doré, très expressif dans le rôle du petit mousse, l'occasion de montrer la note burlesque de sa palette d'acteur.

"La petite vadrouille", de Bruno Podalydès, en salles le 5 juin 2024. (AFBRILLOT)

Décors bucoliques, accessoires inventifs, une musique et des chansons invitées comme des personnages à part entière… On retrouve les astuces de mise en scène chères au réalisateur, et quelques trouvailles évoquant le cinéma muet, ou encore la fantaisie du théâtre burlesque de Jérôme Deschamps ou de son maître Jacques Tati.

Avec La Petite Vadrouille, Bruno Podalydès partage une fois encore avec les spectateurs son regard décalé et poétique sur le monde, et célèbre, au-delà de tout, le bonheur de se raconter des histoires, de les jouer, d'y croire, et de rire, malgré tout.

Affiche du film "La petite vadrouille", de Bruno Podalydès, en salles le 5 juin 2024. (UGC DISTRIBUTION)

La Fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Bruno Podalydès

Acteurs : Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès

Pays : France

Durée : 1h 36min

Sortie : 5 juin 2024

Distributeur : UGC distribution

Synopsis : Justine, son mari et toute leur bande d'amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent : organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur, qui cherche à séduire une femme.