Culture : les films, albums et livres plébiscités par les Français en 2021

Plus de quatre millions de Français sont allés voir Spiderman : No way Home et le dernier volet de la saga James Bond : Mourir peut attendre. "Au rayon littérature, il y a eu beaucoup de succès durant l'année 2021. 1 547 000 Français se sont procurés le dernier Astérix et le Griffon. La révélation de l'année c'est Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021, avec son livre 'La Plus Secrète Mémoire des hommes'", explique Jean Chamoulaud, journaliste à France Télévisions.

138 929 albums vendus pour Orelsan

"Dans la catégorie musique, Orelsan a écrasé toute concurrence avec son album Civilisation (138 929 exemplaires vendus). Adèle se classe en deuxième position avec son album 30 (45 487 exemplaires). L'année 2021 a été aussi marquée par la disparition de Charlie Watts, un grand nom de la musique. Il a été le batteur des Rolling Stones de 1963 jusqu'à la fin de sa vie", ajoute Jean Chamoulaud.