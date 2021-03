Covid-19 : le studio Universal ne prévoit plus de grosses sorties de films en France au premier semestre

Les Croods, Fast and Furious, les Minions... La major internationale a reculé les dates de sortie de plusieurs films.

C'est un nouveau signe du marasme dans lequel sont plongés les professionnels du 7e art, qui n'ont toujours aucune perspective de réouverture des salles en pleine épidémie de Covid-19. La major internationale Universal qui distribue des films à gros potentiel d'entrées, a reculé vendredi 5 mars les dates de sortie d'une série d'entre eux, faisant de fait une croix sur le premier semestre. Ainsi "Fast & Furious 9" sortira le 30 juin 2021 au lieu de mai, "Les Croods 2" le 7 juillet 2021 au lieu d'avril et "Les Minions 2" le 6 juillet 2022, un an plus tard que prévu, a annoncé Universal.

Au-delà d'Universal, de nombreux distributeurs continuent de repousser les dates de sortie de leurs films, tout en redoutant un énorme trop-plein à la réouverture. Parmi les dernières annonces, "The Father" de Florian Zeller avec Anthony Hopkins a renoncé cette semaine à sortir le 7 avril, sans préciser de nouvelle date. Et Sony Pictures a décalé pour la troisième fois son long-métrage d'animation "Pierre Lapin 2" au 7 juillet, selon le site spécialisé Le Film Français.