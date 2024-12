"Conclave" : Ralph Fiennes dans un thriller sophistiqué au sein du Vatican

Le film est adapté du roman éponyme de Robert Harris, ce dernier s'est notamment illustré comme l'auteur et le scénariste de J'accuse réalisé par Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus. Aussi a-t-il plus de notoriété en France que le réalisateur Edward Berger qui signe Conclave, alors que ce dernier est à la tête de nombreux films et séries encore inédits en France.

C'est donc une belle découverte que ce thriller original au casting prestigieux – Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini et John Lithgow – qui sort sur les écrans mercredi 4 décembre.

Si Edward Berger se révèle des plus classiques dans la mise en scène de Conclave, le cadre du Vatican lui offre des opportunités originales des plus créatives. C'est au scénariste Peter Straughan, auteur entre autres du script de La Taupe (Tomas Alfredson, 2012) que l'on doit cette réussite. Il a adapté le roman éponyme de Robert Harris, également auteur des romans et scripts d'Enigma et de The Ghost Writer, entre autres.

À la mort soudaine et inattendue du pape, il revient au cardinal Lawrence (Ralph Fiennes) d'organiser le conclave qui rassemble les cardinaux pour élire le nouveau souverain pontife. Les rivalités intestines s'intensifient au rythme des votes successifs entre les cardinaux, alors que Lawrence découvre que le pape défunt détenait un secret déterminant au choix de son successeur.

Le Vatican en studio

Dans l'impossibilité de tourner au Vatican, tous les lieux où se déroule l'action de Conclave ont été reconstitués en studio à Cinecitta, à Rome. L'ensemble n'en donne pas moins lieu à des décors d'une très grande beauté évocatrice de la pompe vaticane, et à des images très graphiques émanant de la pourpre cardinale. Ralph Fiennes est remarquable en cardinal organisateur du conclave, Isabella Rossellini est mystérieuse et intrigante en mère supérieure, et Stanley Tucci, tout comme John Lithgow sont des plus vindicatifs comme prétendants au trône.

L'intrigue des plus tendues dans ce cadre inhabituel pour un thriller, doublé d'un casting des mieux agencés, participe d'un des meilleurs films de cette fin d'année. Tant d'atouts devraient le situer parmi les favoris de la course aux Oscars attendue le 2 mars 2025.

L'affiche de "Conclave" d'Edward Berger. (SND)

La fiche

Genre : Thriller

Réalisateurs : Edward Berger

Acteurs : Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Lucian Msamati, Brían F. O'Byrne, Merab Ninidze, Sergio Castellitto

Pays : États-Unis / Grande-Bretagne

Durée : 2h01

Sortie : mercredi 4 décembre 2024