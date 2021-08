Cinéma : "Sentimental", une comédie acide sur la vie de couple

C'est la comédie de mœurs à voir dans les salles de cinéma, à partir de mercredi 11 août. Qui n'a pas eu une fois dans sa vie des voisins dont les ébats amoureux particulièrement sonores peuvent vous gâcher la vie ? C'est ce qui arrive à Julio et Ana, dont la vie sentimentale et sexuelle est plutôt en mode pause. Lui n'a qu'une envie, rappeler ses voisins à l'ordre fermement, elle, préfère la diplomatie et les invite à prendre un verre.

Au total, 1h20 de rires, de tensions et d'émotions entre le salon et la cuisine, le temps d'une soirée qui va laisser des traces. Car les invités de ce couple plan-plan ne sont pas seulement des amants bruyants, ils sont aussi ouverts à des pratiques multiples et vont progressivement, sans le moindre complexe, proposer à leurs hôtes une partie carrée, une orgie, une partouze.

"En tant que spectateur, tu vas te connecter à ce couple, les voisins, eux, ne sont pas des gens très normaux, rares sont les couples qui pratiquent l'échangisme et qui le proposent à leurs voisins, souligne le réalisateur Cesc Gay. Le sexe est un sujet qui captive le public."

Depuis quelques années les mœurs ont changé, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre d'aimer qui il veut, de choisir sa vie sexuelle, c'est très intéressant car ça permet de confronter l'éthique et la pratique avec des valeurs morales très différentes. Cesc Gay

Avec un sujet sensible, on est bluffés par la performance des acteurs, notamment Javier Camara, vu chez Almodovar et Belén Cuesta révélée par la série La casa de papel. On pense à un autre huis-clos, celui de Carnage de Roman Polanski, une adaptation de la pièce de théâtre de Yasmina Reza.

Le théâtre, puis le cinéma

En adaptant sa propre pièce de théâtre, Cesc Gay transpose au cinéma ses questionnements sur la vie de couple. "Cela m'a énormément apporté comme réalisateur pour savoir ce que je voulais, témoigne-t-il. Quand on a commencé à tourner le film, je savais très clairement comment le réaliser, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, avoir fait la pièce avant m'a beaucoup aidé."