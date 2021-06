Nicolas Sarkozy et François Hollande, duo savoureux et inattendu à l'affiche de la comédie "Présidents"

Le film Présidents affiche un programme plutôt inattendu, avec un Nicolas Sarkozy, incarné par Jean Dujardin, venant débaucher François Hollande, interprété par Grégory Gadebois, dans sa retraite corrézienne, pour qu'ils se présentent ensemble en 2022. Une confrontation imaginaire savoureuse. "C'est à la fois invraisemblable comme histoire, que ce Nicolas retrouve un François en Corrèze, et qu'ils se retrouvent pour contrer une Marine Le Pen aux prochaines élections présidentielles... C'est invraisemblable et tout à fait crédible", s'amuse Jean Dujardin.

Un film visionné par les intéressés

"Il y a une phrase qui dit 'je ne mens pas, je dis juste des vérités dans un univers qui n'existe pas', et ça me fait un peut penser à ça. Il y a des choses que l'on reconnaît, et d'autres, pas du tout", poursuit le comédien Grégory Gadebois. Grâce à cette distance entre la fiction et la réalité, les intéressés pouvaient voir le film sans pression. "J'ai essayé de ne pas trop me reconnaître, mais il y avait des éléments qui pouvaient favoriser ce rapprochement", fait remarquer François Hollande.