Cinéma : "Chambre 212" offre une vue sur l'infidélité dans le mariage

Chiara Mastroianni se dévoile dans le dernier film auquel elle participe, Chambre 212, qui lui a valu un prix d'interprétation au Festival de Cannes. Ce film parle ainsi du couple et de l'infidélité, avec un peu de légèreté. Le réalisateur Christophe Honoré met en scène une Maria (Chiara Mastroianni) très infidèle et de très mauvaise foi. Face à son mari (Benjamin Biolay), elle explique que l'infidélité est le secret d'un couple qui dure. Mais il ne l'entend pas ainsi et le couple se sépare.

Une ronde sentimentale originale

Elle prend alors une chambre dans l'hôtel d'en face, la chambre 212. "Cette chambre devient une chambre magique envahie par un nombre de personnages qui surgissent de son passé", explique Christophe Honoré. Vincent Lacoste et Camille Cottin font partie du casting, pour former un quatuor d'acteurs embarqué dans une ronde sentimentale originale. "Ce qui était génial, c'était de voir des gens sourire en sortant de la projection", se réjouit Chiara Mastroianni.

Chambre 212 sort en salles mercredi 9 octobre.

