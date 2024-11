Cinéma : avec "En Fanfare", deux frères que tout oppose sont réunis par la musique

"En Fanfare" oscille entre la comédie sociale et le drame. Le film, qui sort en salles mercredi 27 novembre, raconte l'histoire de deux frères qui se retrouvent grâce à la musique.

Le film En Fanfare, réalisé par Emmanuel Courcol, sort au cinéma mercredi 27 novembre. Il met en scène deux frères, séparés au plus jeune âge, qui se retrouvent adultes et découvrent qu'ils partagent le même amour de la musique. L'un est un chef d'orchestre de renommée internationale, l'autre est tromboniste dans une fanfare du nord de la France. "Il y a aussi une dimension sociale", explique Benjamin Lavernhe, comédien.

La tradition des harmonies du nord

L'histoire se déroule près de Douai (Nord) et une vraie fanfare locale a participé au film. Avec justesse, le film raconte la tradition des harmonies du nord, mais aussi le pouvoir fédérateur de la musique. Lors de l'avant-première, l'équipe a retrouvé la région avec un petit pincement au cœur. "On a fait ce film avec nos tripes et je pense que ça se voit", explique Pierre Lottin, comédien. Les spectateurs sortent bouleversés. Entre comédie sociale et drame, le film raconte aussi une histoire d'amour fraternel.

