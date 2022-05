Charlotte Gainsbourg emmenée par Emmanuelle Béart sur les ondes radio des "Passagers de la nuit" : bien joué

Réalisateur français, Mikhaël Hers sort un beau film intimiste en grande partie grâce à Charlotte Gainsbourg : Les Passagers de la nuit, sur les écrans mercredi 4 mai. La Maison de la radio et de la musique, où a été tournée une bonne partie du film, est un endroit magique, avec le souvenir de Macha Béranger qui tenait une émission nocturne d’échanges avec les auditeurs dans les années 80, où ils confiaient leurs sentiments et leurs questionnements. Un échange qui dans le film va bouleverser la vie de Charlotte Gainsbourg : à voir et à écouter. Splendide.

Charlotte en communion

Paris, années 1981. Elisabeth vient d’être plaquée par son mari avec leurs deux ados à sa charge. Sans emploi, elle devient réceptionniste téléphonique d’une émission nocturne de France Inter. Elle fait connaissance avec Talulah, une jeune fille qui, entre prostitution et drogue, vogue en quête d’elle-même. Elisabeth l’héberge, alors que son fils en plein éveil découvre l’amour avec elle.

Mikhaël Hers trouve le ton de cette rupture, suivie rapidement par la quête d’un rebondissement par son héroïne. Il capte le Paris de l’époque, et en particulier ce lieu singulier qu'est la Maison de la radio, où va se jouer un destin. Charlotte Gainsbourg, qui est Elisabeth dans le film, est en communion avec cette elle, identifiée au rôle comme rarement. Une splendide interprétation.

Révolution intérieure

Dans un film qu’il coscénarise et réalise, Mikhaël Hers transmet, au-delà du drame sociétal, son amour de la radio. La Maison ronde, où se noue le destin d’Elisabeth, est un endroit magique, par son architecture et la bienveillance qui s’en dégage, saisissable par tous ses visiteurs. Mikhaël Hers a imaginé l’émission Les Passagers de la nuit, avec Emmanuelle Béart en alter ego de Macha Béranger qui tenait à l’époque l’émission culte Allô Macha, où les auditeurs confiaient leurs émotions, allant de la découverte de l’amour à la tentative de suicide. Un phénomène révélateur des interrogations sociétales encore balbutiantes de l’époque, auxquelles font écho aujourd’hui Les Passagers de la nuit.

Le film donne à voir le passage des ténèbres à la lumière chez une femme de plus en plus consciente de son pouvoir de transmission. A son tour, grâce à son empathie, elle offre son expérience aux autres par la radio et aide son fils dans sa propre ouverture à l’amour. Le collectif et le particulier se rejoignent dans ce qui ressemble à une véritable révolution intérieure, à découvrir en sons et en images, dans Les Passagers de la nuit.

L'affiche des "Passagers de la nuit"de Mikhaël Hers (2022). (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Mikhaël Hers

Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita, Emmanuelle Béart, Didier Sandre, Megan Northam

Pays : France

Durée : 1h51

Sortie : 4 mai 2022

Distributeur : Pyramide Distribution



Synopsis : Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?