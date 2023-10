"Bernadette" : Catherine Deneuve devient Madame Chirac dans un biopic inattendu vu du petit bout de la lorgnette

Voir son biopic de son vivant est un honneur rare dont goûte Bernadette Chirac qu’interprète une Catherine Deneuve présidentielle.

Temps de lecture : 2 min

Alors que les premiers films relèvent généralement de sujets très personnels, Léa Domenach choisit de porter à l’écran le destin de Bernadette Chirac. Ex conseillère générale de la Corrèze et épouse du président Jacques Chirac, deux fois élu en 1995 et 2002, Bernadette Chirac est devenue un personnage médiatique de premier plan, aux convictions politiques fortes, face à un mari mobilisateur. Un combat qu’ausculte avec recul une jeune réalisatrice qui sait raconter les histoires. Bernadette sort sur les écrans mercredi 4 octobre.

Une femme dans un monde d’hommes

Arrivée à l’Elysée en 1995 au côté de son mari élu président de la République, Bernadette Chirac brigue une reconnaissance nouvelle, à la hauteur de son effacement, vécu dans l’ombre d’un leader politique ambitieux. Inexistante et jugée ringarde, la première dame de France entend s’affirmer dans les arcanes du pouvoir et devenir une personnalité médiatique qui compte.

Bernadette Chirac doit être flattée d’être incarnée à l’écran par la plus grande star du cinéma français. On le serait à moins. D’abord réticente, l’actrice a accepté le rôle à la lecture d’un script au ton de comédie, un portrait de femme faisant face à un monde d’hommes, avec l’ambition d’affirmer son indépendance et ses convictions allant jusqu’à l'élection départementale. Un parcours qui reflète un caractère pas si différent de celui de son mari, du moins dans le film, mais tirant sur d’autres cordes.

La fin d’une ère

Issue de la noblesse du Second Empire, Bernadette Chirac, aux origines parisiennes, s’est forgée un enracinement fort en Corrèze avec son mari, également parisien, mais roturier. Elle en a déduit avec lui une identification au terroir qui leur vaut un retour en sympathie. Mais il a fallu battre campagne pour Bernadette, d’abord jugée hautaine et froide, pour se montrer empathique et active dans l’entourage de son président de mari. Léa Domenach, fille du journaliste Nicolas Domenach, spécialiste de Jacques Chirac, ne fait pas œuvre politique, ses convictions n’adhérant pas aux idéaux chiraquiens, mais elle ambitionne de "regarder la grande histoire par la petite".

La distance issue d’un humour bienveillant exclut toute hagiographie mais parle, au-delà de l’anecdote, de la fin d’une ère politique. Celle d’une génération qui se reconnaissait dans la France d’après-guerre et qui devait la reconstruire de ses cendres. Mais le sujet est ailleurs. Il est dans l’ambition d’exister d’une femme dans un monde où elle n’aurait prétendument pas sa place. Léa Domenach insuffle une belle énergie à son sujet, avec force humour, dans la lignée d’un Quai d’Orsay élyséen et féminin.

L'affiche de "Bernadette" de Léa Domenach (2023). (WARNER BROS. FRANCE)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Léa Domenach

Acteurs : Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, François Vincentelli, Lionel Abelanski, Artus

Pays : France

Durée : 1h32

Sortie : 4 octobre 2023

Distributeur : Warner Bros. France

Synopsis : Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.