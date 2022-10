"Avatar", la version remasterisée du film caracole en tête du box-office français, après sa ressortie

Le blockbuster de James Cameron conserve la tête du box-office français pour sa deuxième semaine à l'affiche, treize ans après sa première sortie et à moins de trois mois de l'arrivée de sa suite, très attendue.

La suite du film Avatar, intitulée Avatar 2 : La Voie de l'eau réalisée par James Cameron, sortira le 14 décembre 2022 dans les salles obscures. En attendant, le premier film Avatar est ressorti au cinéma, mercredi 21 septembre 2022, treize ans après sa sortie originale. Une version remastérisée pour le plus grand bonheur pour les fans. Avec près de 564 979 entrées en deux semaines, Avatar, le blockbuster de 2009 cartonne toujours au box-office.

Un propos écologique universel

Le long métrage humaniste et écolo dénonçait le pillage des ressources naturelles. "Comme son propos est universel, il a permis de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l'environnement", raconte Zoe Saldana, actrice dans Avatar. Au cinéma, le film avait été un phénomène populaire dans le monde entier.

À sa sortie, Avatar était une prouesse technologique en 3D. Les personnages, de grandes créatures bleues, suivaient les mouvements d'acteurs bardés de capteurs. En pleine crise de fréquentation, les salles de cinéma comptent donc beaucoup sur la suite de cette saga.

Film d'horreur, comédie et Palme d'Or

Avec 229 620 entrées comptabilisées la semaine du 28 septembre au 5 octobre 2022, le film de James Cameron devance de peu Smile. Le film d'horreur psychologique arrive en deuxième position avec 226 686 entrées. Le comédie française Jumeaux mais pas trop complète le podium avec plus de 210.000 entrées pour sa première semaine sur les écrans.

La Palme d'Or du dernier Festival de Cannes, Sans Filtre, une satire des ultra-riches et des rapports de classe dans les sociétés occidentales, à l'humour aussi marxiste que corrosif, s'est classée 4e, avec quelque 180 000 billets vendus, selon les chiffres publiés mercredi par Cbo-Box Office.

Ce long-métrage de Ruben Östlund a ainsi réalisé de meilleurs débuts que The Square, autre film du réalisateur suédois qui avait lui aussi obtenu la Palme d'Or en 2017 et avait attiré un peu plus de 125 000 personnes dans les salles françaises pour sa première semaine.