"Anora" de Sean Baker, un portrait de femme atypique, sensible et contemporain, Palme d'or 2024

Histoire de l'ascension sociale d'une escort-girl de seconde zone, Anora donne un coup de projecteur sur le cinéma indépendant américain qui connaît quelques difficultés ces derniers temps. Ce désenchantement est sans doute à la source de cette Palme décernée par le jury de l'interprète et réalisatrice Greta Gerwig (Barbie) pour le remettre en lumière.

Le réalisateur de 53 ans Sean Baker (Red Rocket) était le premier surpris à cette annonce qui récompense un film étonnant, avant tout un portrait de femme comme on en voit peu, et qui sort sur les écrans mercredi 30 octobre 2024.

Une Amérique corrompue

Anora (Mikey Madison) est escort-girl dans un club de Brooklyn. Un soir de beuverie, Vanya (Mark Eydelshteyn), le fils d'un riche oligarque russe, pousse la porte de l'établissement. Ayant des notions de russe dues à ses origines, Anora est toute désignée pour ce client. Ils se revoient, et Anora découvre l'argent facile et un univers de luxe. Mais Vanya est surveillé par le prêtre orthodoxe, proche de ses parents qui ne voient pas d'un bon œil cette relation qui devient sérieuse, jusqu'au mariage : les choses vont bientôt s'envenimer.

Le scénario et l'œil de Sean Baker empruntent des chemins de traverse inattendus qui, en prenant le parti de l'héroïne, brocardent une Amérique corrompue par l'argent, des religieux opportunistes et des ultrariches suffisants et méprisants. C'est tout un monde idéalisé qui en prend pour son grade. "Je voulais que ce film explore le pouvoir", explique Sean Baker. À l'inverse de nombre de personnages féminins au cinéma, "Anora a son pouvoir, elle en est consciente, et garde le contrôle même quand le monde s'abat sur elle", ajoute le réalisateur.

Situé dans la communauté russophone de Coney Island, Anora dépeint un univers mafieux, avec virées et courses nocturnes dans un New York peuplé d'hommes aux mines patibulaires. Sean Baker revisite ainsi au second degré des figures classiques du cinéma américain qu'il aime et ne dédaigne pas l'humour.

Le film dans sa thématique sexuelle est par ailleurs élégant, jamais érotisant tout en restant sensuel, dans une mise en scène et en images très soignées par le réalisateur, également auteur du scénario. Si la présentation du personnage d'Anora peut paraître répétitive dans sa première partie, c'est que ses passes sont elle-même répétitives. La suite montrera qu'elle va savoir prendre les choses en main.

Traitement contemporain

Anora reflète l'air du temps dans le récit d'une femme, a priori soumise par sa dépendance pécuniaire à l'égard des hommes et qui, en fait, mène le jeu. Le film en tire une originalité et une identité fortes, exigeantes et en même temps populaires, au sujet et au traitement très contemporain, dans sa photographie, son rythme et sa psychologie.

Anora et Sean Baker touchent au but, son nouveau film couronnant un talent qui jalonne une filmographie foisonnante, dont les inédits en France (Four Letter Words, Take Out, Prince of Broadway et Starlet) se retrouvent aussi en salles à partir du 30 octobre 2024. Quant à son actrice Mikey Madison, sa prestation devrait lui conférer les galons d'une comédienne promise à un avenir prometteur.

Affiche de "Anora" de Sean Baker, en salle le 30 octobre 2024. (LE PACTE)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Sean Baker

Acteurs : Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuri Borissov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Ivy Wolk, Darya Ekamasova, Lindsey Normington

Pays : États-Unis

Durée : 2h19

Sortie : 30 octobre 2024

Distributeur : Le Pacte

Synopsis : Anora, jeune strip-teaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant ; mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé : les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage...