"A toute allure" : avec Eye Haïdara et Pio Marmaï, l'amour à cent à l'heure dans un sous-marin

L'amour ouf, c'est leur histoire : un chef de cabine qui embarque dans un sous-marin à la poursuite d'une officier qui lui a tapé dans l'œil. C'est le pitch de la comédie romantique de Lucas Bernard qui sort en salles le 6 novembre. Soir de tempête rime avec coup de foudre pour Marco (Pio Marmaï) et Marianne (Eye Haïdara) dans A toute allure.

Le baiser, qu'ils vont échanger, donne des ailes à Marco. Il décide de se lancer aux trousses de Marianne et se retrouve enfermé dans un sous-marin tactique. Pour les néophytes comme notre steward, cela signifie qu'il transporte l'arme atomique et que de fait on n'y entre pas comme dans un moulin ou parce qu'on a vu de la lumière. Le chef de cabine n'en a cure sauf quand le bâtiment descend dans les profondeurs.

Ce n'est pas A la poursuite d'Octobre rouge mais il y a du rouge et de la vitesse dans l'histoire. À toute allure ne laisse pas le spectateur reprendre son souffle. Embarquement immédiat pour une comédie piquante aux dialogues ciselés et aux répliques bientôt cultes. Les fleurs bleues adoreront. Pio Marmaï joue la désinvolture de Marco avec panache, et Eye Haïdara fait de Marianne une femme qu'il faut résolument convaincre. Le duo assure.

Mais ce n'est pas que d'eux qu'on tombe amoureux. Les seconds rôles sont aussi un régal. Le commandant Benazech, interprété par José Garcia, vaut le détour. Tout comme Fred, collègue et meilleur ami de Marianne à qui Victor Pontecorvo donne chair avec une infinie tendresse. L'ensemble de la distribution fait mouche dans À toute allure.

Ciel, terre et mer : l'amour se professe partout

La mise en scène de Lucas Bernard dans cet espace étriqué que constitue le sous-marin est vive et truffée de rebondissements. Il arrive à réaliser une comédie survoltée et drôle en s'appuyant sur des situations originales. Les séquences chantées sont également une belle trouvaille. Le réalisateur, qui a aussi écrit le film, égratigne un peu les femmes qui resteraient un mystère pour les hommes. On lui pardonne, car ce caractère présumé sert l'intrigue. Tout cela contribue à déclarer À toute allure comédie romantique de l'année. Les mauvaises langues diront que c'est un peu facile tant il y en a peu dans le cinéma français qui a décrété que les histoires d'amour finissaient toujours mal en général depuis de décennies.

Pour trouver l'équivalent du film de Bernard, il faut remonter à 2021 avec Tendre et saignant de Christopher Thompson avec les merveilleux Géraldine Pailhas et Arnaud Ducret. Et se tourner vers les comédies romantiques américaines. Il ne faut donc pas bouder son plaisir. Courez dans les salles de cinéma A toute allure (trop facile, mais inévitable).

Affiche du film "A toute allure" (GAUMONT)

La fiche

Genre : comédie romantique

Cinéaste : Lucas Bernard

Distribution : Pio Marmaï, Eye Haïdara, José Garcia et Victor Pontecorvo

Pays : France

Durée :1h26

Sortie : 6 novembre 2024

Distributeur : Gaumont Distribution



Synopsis : Elle est officier de sous-marin tactique. Il est steward. Ils se rencontrent lors d’une escale. Mais leur aventure naissante doit subitement s’interrompre. Et le voilà qui s’accroche ! Qui la suit ! Qui la colle ! Comme si on avait le temps d’être amoureuse à bord d’un bâtiment militaire ! Reste que l’océan Pacifique n’est pas assez grand pour le décourager. L’océan Arctique non plus d’ailleurs. Le monde est si petit quand on s’aime d’un si grand amour.