À l’affiche de "La Fine fleur", la comédienne Catherine Frot baptise un rosier portant son nom

Tourné en 2019 près de Roanne, privé de sortie pour cause de pandémie, le second long métrage du réalisateur Pierre Pinaud arrive en salles le 30 juin. L’équipe du film porté par Catherine Frot est revenue dans la Loire pour une avant-première. L’occasion pour la comédienne qui incarne une créatrice de roses, de baptiser un rosier créé en son honneur.

La comédienne Catherine Frot est de retour au cinéma dans le rôle d’une créatrice de roses au bord de la faillite qui va embaucher trois personnes en insertion pour tenter de sauver sa petite exploitation. Deuxième film de Pierre Pinaud, le tournage a eu lieu en 2019 près de Roanne et arrive ce 30 juin sur les écrans. Une partie de l’équipe est revenue dans la Loire pour une avant-première de La Fine fleur, et un baptême très officiel…

Formée par un obtenteur

Le tournage a eu lieu chez les Dorieux, une famille de rosiéristes installée depuis 1928 à Montagny près de Roanne. Et pour entrer dans le rôle, Catherine Frot a été initié au métier par Mathias Dorieux, obtenteur de roses. "On m’a transmis cette émotion des roses, ce travail qui est un travail de détail, d’observation. Quelque chose à la fois de scientifique et à la fois de manuel, tout simple, ça tient du miracle en fait", confiait la comédienne juste avant la projection du film.

Une avant-première un peu spéciale, puisque Catherine Frot l’actrice a baptisé, au champagne comme le veut la tradition, Catherine Frot le rosier. Un rosier créé par la maison Dorieux pour célébrer la sortie de ce film qui met en lumière un métier rare. Mathias Dorieux espère qu’il attirera des jeunes vers la filière horticole en général et la création de roses en particulier : "La profession d’obtenteur de roses est très méconnue. On est vingt-cinq dans le monde et on est douze en France. (…) J’espère que ça suscitera des vocations, parce que maintenant, trouver de la main-d’œuvre dans ce domaine, c’est très compliqué".

"La Fine fleur" de Pierre Pinaud - scénario de Pierre Pinaud et Fadette Drouard - avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte, Marie Petiot, Vincent Dedienne - sortie le 30 juin 2021 (1h34)