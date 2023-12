2024 au cinéma : le top des films les plus attendus de l'année

Un biopic sur Priscilla Presley, un nouveau Joker avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga ou encore la suite de la saga "Dune", les cinémas accueilleront de nombreux films en 2024. Voici une sélection des sorties les plus attendues de l'année.

"Priscilla" de Sofia Coppola (3 janvier)

Quatre ans après la sortie de On The Rocks, Sofia Coppola revient avec un biopic sur Priscilla Presley, l'unique épouse du chanteur Elvis Presley. La réalisatrice dresse le portrait d'une adolescente effacée devenue une icône américaine et explore les différentes facettes de la relation qu'elle entretient avec le King. De leur rencontre alors qu'elle n'avait que 14 ans à leur mariage à Las Vegas, le film se penche sur leur chemin commun et la manière dont Priscilla reprit sa vie en main. Un couple célébrissime interprété par Cailee Spaeny et Jacob Elordi.

"Mean Girls, Lolita malgré moi" de Tina Fey (10 janvier)

La cinéaste américaine Tina Fey offre un nouvel écrin à Lolita malgré moi la comédie culte des années 2000 et plonge les spectateurs dans l'impitoyable univers du lycée. Celle qui avait adapté avec succès la première version du film en comédie musicale à Broadway livre au cinéma, entre amitié, amourettes et médisance, une vision modernisée de l'arrivée de la jeune Cady Heron à Chicago.

"Pauvres créatures" de Yórgos Lánthimos (17 janvier)

Comédie noire et rétrofuturiste, "Pauvres créatures" raconte l'histoire de Bella Baxter, un personnage né sous la plume de l'écrivain irlandais Alasdair Gray au début des années 1990. Interprétée par Emma Stone, Bella se donne la mort pour échapper à son mari violent. Le docteur Godwin Baxter (Willem Dafoe) la ramène à la vie en réalisant une greffe peu orthodoxe qui lui donne une grande soif d'apprendre. La jeune femme, imperméable aux préjugés de son époque, embarque avec un homme pour une épopée autour du monde.

"The Zone of Interest" de Jonathan Glazer (31 janvier)

Lauréat du Grand Prix et du Prix de la critique internationale lors de la dernière édition du Festival de Cannes, The Zone of Interest de Jonathan Glaze plonge dans la vie bucolique et familiale de Rudolph Höss, un commandant d'Auschwitz dont la maison au jardin fleuri, entretenue par sa femme interprétée par Sandra Hüller, se situe à quelques mètres du camp. Un huis clos en enfer.

"Dune : deuxième partie" de Denis Villeneuve (28 février)

De retour sur le grand écran avec "Dune", de Paul (Timothée Chalamet), héritier de la maison des Atréides, qui s'unit à Chani (Zendaya) et au peuple pionnier des Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par ses visions, le jeune garçon se retrouve confronté à un dilemme sur lequel repose le destin de l'univers. Une suite très attendue après un premier opus qui a comptabilisé plus de trois millions d'entrées en France et réalisé plus de 400 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

"Vice-versa 2" de Kelsey Mann (19 juin)

Neuf ans après la sortie du premier volet qui avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, Pixar offre de nouvelles aventures au personnage de Riley. Le début de sa puberté bouleverse Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût, et ce d'autant plus que les émotions bien connues du public sont rejointes par une petite nouvelle. Doublée dans la version originale par la jeune comédienne Maya Hawke, Anxiété fait son entrée. Et surprise, elle n'est pas seule...

"Joker : Folie à deux" de Todd Phillips (2 octobre)

Si le synopsis du film n'a pas encore été dévoilé, Joker : Folie à deux compte bel et bien parmi les films les plus attendus de l'année 2024. Cette suite du film Joker unit à l'affiche le comédien Joaquin Phoenix et la chanteuse et actrice Lady Gaga et semble tenir la promesse d'une Bad Romance à Gotham City. . Cette dernière incarne le personnage de Harley Quinn, l'anti-héroïne bien connue de DC Comics.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Todd Phillips (@toddphillips)

"Mickey 17" de Bong Joon-ho (courant 2024)

Le réalisateur de Parasite Bong Joon-ho revient en 2024 avec un film américain de science-fiction. Mickey 17 suit le personnage de Mickey. Interprété par Robert Pattinson, cet individu est un employé envoyé dans le monde gelé de Niflheim afin de le coloniser. Lorsque Mickey meurt, ses souvenirs sont transférés dans un nouveau corps. Il comprend alors que sa mission n'est pas forcément celle qu'il croit. Un film très attendu puisque le réalisateur sud-coréen signe son premier retour au cinéma depuis son obtention de la palme d'or en 2019.