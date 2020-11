Slimane dans "Rabbi Jacob", voix française d’Alan Rickman et Robert Redford : le comédien Claude Giraud est mort à 84 ans

Il était l'interprète de Mohamed Larbi Slimane, acolyte de Rabbi Jacob, mais également la voix française de Robert Redford, Sean Connery, Alan Rickman ou du personnage d'Ulysse dans Ulysse 31... Claude Giraud, comédien et doubleur français est mort à l’âge de 84 ans, révèle La Montagne, une information confirmée par un membre de la famille de l’acteur auprès de franceinfo. Il est décédé des suites d’une longue maladie.

Claude Giraud est né en 1936 dans le Puy-de-Dôme, il grandit à Clermont-Ferrand dans une famille de médecins. Il nourrit très jeune une passion pour les salles obscures qu’il fréquente assidûment grâce à son oncle exploitant. Il intègre d'abord le Conservatoire national d’art dramatique où il remporte les trois premiers prix (tragédie, comédie classique et comédie moderne) ce qui lui ouvre les portes de la Comédie Française. Il quittera l'institution en 1982 sans jamais abandonner le théâtre.

Voix française de grands acteurs anglophones

Le comédien partage ensuite son temps entre les planches et les écrans : après une apparition dans Les Tricheurs (1958) de Marcel Carné, son interprétation de Philippe de Plessis-Bellières dans la saga Angélique (1964-1966) fait décoller sa carrière au cinéma. Le public se souviendra notamment de Claude Giraud pour son rôle de Mohamed Larbi Slimane, alias Rabbi Zeiligman, dans Les aventures de Rabbi Jacob (1973), aux côtés de Louis de Funès. Sur petit écran, il donne la réplique à Jean Piat dans la série Les Rois Maudits.

Dans les années 1970, Claude Giraud s’impose comme comédien doubleur et interprète les voix françaises des plus grands : Robert Redford dans la plupart de ses films, Mel Gibson dans L'Année de tous les dangers et Le Bounty, Tommy Lee Jones dans Men in Black, Harrison Ford dans Les Aventuriers de l’arche perdue, Sean Connery dans Le nom de la rose, Roger Moore dans Double Arnaque ou encore Liam Neeson dans La Liste de Schindler et Batman Begins. La plus jeune génération retiendra son doublage de la voix d’Alan Rickman, alias Professeur Rogue dans la saga Harry Potter. L'acteur était également la voix française d’Ulysse de la série d’animation franco-japonaise Ulysse 31.