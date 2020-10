"Sister Act" : Whoopi Goldberg annonce un troisième volet pour la franchise culte

Le premier volet, sorti en 1992, avait réuni 2,5 millions de spectateurs dans les salles françaises et valu à Whoopi Goldberg une nomination aux Golden Globes.

C'est officiel : Sister Act aura une suite ! 27 ans après Sister Act, acte 2 et trois ans après que son casting légendaire ne se soit réuni pour fêter les vingt-cinq ans du film, Whoopi Goldberg l'a confirmé le 6 octobre sur le plateau du Late Late Show de James Corden.

"Ça chante et il y a des nonnes. Quoi de mieux ?"

A 64 ans, Whoopi Goldberg n'est pas près de lâcher la coiffe de religieuse. Après des années de discussion, soeur Marie Clarence fera ainsi son retour prochainement dans un troisième volet, "en préparation" selon l'actrice. "Pendant longtemps, on me disait que personne ne voudrait le voir. Et récemment, ça a changé. Les gens voudront probablement le voir", s'est réjouie Whoopi Goldberg.

Qu'est ce que je viens de voir un #sisteract3 est en préparation ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — CharlotteC (@Chaarlotte3) October 7, 2020

Sister Act, qui narre les déconvenues d'une chanteuse en fuite contrainte de se cacher dans un couvent, avait fait un carton lors de sa sortie, avec 231 millions de dollars de recettes au box-office et 2,5 millions de spectateurs en France. "Ça me frappe quand je rencontre des gens de la vingtaine ou la trentaine. Ils ont tous vu le film et connaissent toutes les chansons", s'amuse l'actrice. Sister Act, "c'est fun et ça fait du bien. [...] Ça chante mal, ça chante bien et il y a des nonnes. Quoi de mieux que ça ?"

Si ce troisième volet, vraisemblablement diffusé via la plateforme de streaming Disney Plus, est un simple projet pour le moment et que le tournage n'a pas commencé, cette bonne nouvelle fait déjà l'unanimité sur les réseaux sociaux. "Donc, nous travaillons dur pour trouver comment réunir la bande", a conclu Whoopi Goldberg.