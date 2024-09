"Silex and the City, le film" : la préhistoire contée par François Hollande et Julie Gayet

Parallèle entre la préhistoire et aujourd'hui, humour et personnalités au doublage comme François Hollande et Julie Gayet: la BD Silex and the City de Jul arrive mercredi 11 septembre au cinéma, en reprenant les ingrédients qui ont fait son succès sur le petit écran. "Les moyens du long métrage permettent d'être plus ambitieux, plus original" que dans le format de la série télévisée faite de sketchs, a expliqué à l'AFP le dessinateur Jul, dont la bande dessinée a vu le jour en 2009.

Dans ce film de 1h20, réalisé par Jul et Jean-Paul Guigue, une partie de la famille Dotcom se retrouve projetée dans le présent : Blog, le père, et Web, la fille aînée, sont transportés de l'âge de pierre dans un magasin Ikea aujourd'hui. A ce moment-là, les personnages sont filmés pour la première fois en prises de vue réelles. "C'est horrible, on a plein de détails!", s'exclame d'ailleurs l'adolescente.

De l'âge de pierre à l'ère numérique

De cette mésaventure où Jul apparaît en monteur d'étagères, un clin d'œil revendiqué au film Les Visiteurs, ils rapportent accidentellement une clé Allen servant à assembler les légendaires meubles suédois. Cet objet inconnu va faire basculer leur société paléolithique qui refuse d'évoluer vers le progrès.

La famille et ses proches inventent l'écriture, la religion, l'art contemporain, mais expérimentent aussi les dérives du monde actuel. Comme dans la série, dont les cinq saisons ont été diffusées sur la chaîne Arte, Jul a convoqué de nombreuses personnalités pour prêter leur voix à ses personnages, dans "un esprit de troupe", explique-t-il.

De cette volonté de "faire entendre la diversité culturelle de notre société" sont nés les personnages doublés par l'écrivaine Amélie Nothomb, dans un rôle récurrent de cousine snob, l'animateur Stéphane Bern, en critique d'art rupestre... ou encore le couple composé de la cinéaste Julie Gayet et de l'ex-président François Hollande, qui doublent les bactéries narratrices du film.

Comment Jul a-t-il convaincu l'ex-chef de l'Etat de se prêter au jeu ? Comme les autres voix de la galerie de personnages (Michel Vuillermoz, Guillaume Gallienne, Léa Drucker, Léa Salamé...), "il aimait l'univers de Silex and the City", explique l'auteur, qui avait "déjà croisé" François Hollande.

L'autodérision de François Hollande

La bactérie du désormais député de Corrèze ressemble à une caricature de lui-même, visage rond et petites lunettes. "Son personnage se moque de la politique", raconte Jul, comme quand il cite le slogan de sa campagne présidentielle "Le changement, c'est maintenant". Julie Gayet et François Hollande ont enregistré leurs voix ensemble. "Ils étaient très complices et malicieux", se souvient le dessinateur.

Les fans du ton insolent de Jul pourront en outre le retrouver en 2025 dans de nouveaux albums de Picsou, un projet de Disney et de l'éditeur Glénat, dont il sera le scénariste. Il travaille également, depuis plusieurs années, sur un nouveau volet des Aventures de Rabbi Jacob avec Danièle Thompson, qui fut scénariste du film culte de son père Gérard Oury.