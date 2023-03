Sam Neill, acteur connu pour son rôle dans "Jurassic Park", révèle être atteint d'un cancer du sang

Dans une interview au quotidien anglais "The Guardian", le comédien âgé de 75 ans a révélé qu'il suit un traitement de chimiothérapie "très couteux".

"Mourir ? Je m'en fiche complètement." Dans une interview accordée au quotidien britannique The Guardian (lien en anglais), l'acteur Sam Neill, 75 ans, connu pour son rôle du professeur Alan Grant dans Jurassic Park, a révélé vendredi 17 mars, être traité pour un cancer du sang depuis un an. Après une première chimiothérapie qui n'a pas fonctionné, un nouveau traitement de chimiothérapie "très couteux" dont il reçoit des doses tous les mois et qu'il devra suivre tout le reste de sa vie, lui a été proposé. "Je ne suis pas tiré d'affaire en tant que tel, mais il n'y a pas de cancer dans mon corps", affirme-t-il.

Interrogé à propos de la sortie de son livre Did I Ever Tell You This ?, le comédien raconte tout son parcours et son combat face à la maladie. "Je ne peux pas prétendre que l'année dernière n'a pas eu de moments sombres", reconnaît-il dans le Guardian, "mais ces moments sombres mettent la lumière en relief et m'ont rendu reconnaissant pour chaque jour et immensément reconnaissant pour tous mes amis. Je suis heureux d'être en vie."

Toutefois, il assure ne pas avoir "peur de mourir", dans cette longue interview menée au sein de sa ferme néo-zélandaise. "Mais cela m'ennuierait, car j'aimerais vraiment avoir une ou deux décennies de plus, vous savez. Nous avons construit toutes ces belles terrasses, nous avons des oliviers et des cyprès, et je veux être là pour voir tout cela arriver à maturité". Il pense également à ses "adorables petits-enfants", qu'il veut "voir grandir".