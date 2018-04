Russell Crowe empoche des millions grâce à la vente aux enchères organisée pour financer son divorce

Sa cuirasse de Gladiator, une réplique complète d'un char romain, ses costumes de Master and Commander et des Misérables, sa capuche de Robin des bois ou, plus intime, son suspensoir de boxeur dans De l'ombre à la lumière. Mais aussi une collection de 19 guitares, des disques d'or de Johnny Cash ou un maillot dédicacé du célèbre All-Black disparu Jonah Lomu.

Russell Crowe a vendu aux enchères 227 objets - une toute petite partie de sa collection personnelle - samedi 7 avril chez Sotheby's à Sydney en Australie. La vente intitulée "Russell Crowe : The Art of Divorce" était destinée à payer l'ardoise de son onéreux divorce avec son ancienne épouse, l'actrice Danielle Spencer.

Les enchères ont largement dépassé les espérances de la star australienne en totalisant 3,7 millions de dollars australiens, un peu plus de 2,3 millions d'euros. "Pas mal comme salaire horaire pour une vacation de cinq heures", a tweeté l'acteur qui fêtait accessoirement son 54e anniversaire.

The Art of Divorce



In case anyone is interested ... $3.7m at the coal face and around $350k of conversations ongoing ... and a bunch of stuff I didn’t really want to sell coming home ... not a bad hourly rate for a 5 hour shift . Hope you are happy and busy