Rihanna annonce son retour à la musique avec "Lift Me Up", la bande-originale du film "Black Panther 2"

La star Rihanna a confirmé mercredi 26 octobre les rumeurs de sa participation à la bande-originale du film Marvel "Black Panther : Wakanda Forever". Après six années loin des studios d'enregistrement, l'artiste barbadienne doit dévoiler vendredi le titre "Lift Me Up", qui rendra hommage à Chadwick Boseman, l'acteur du premier film.

La presse américaine avait laissé entendre depuis plusieurs semaines que Rihanna pourrait signer le titre phare de la bande-originale du très attendu Black Panther 2, le blockbuster de Marvel qui sort le 9 novembre en France. La chanteuse barbadienne, restée six ans loin des studios d'enregistrement, a officialisé cette information mercredi en annonçant la sortie de son nouveau titre, intitulé Lift Me Up, sur ses réseaux sociaux.

Dans cette vidéo de 14 secondes, on peut écouter un court extrait musical et voir sur fond noir le "R" de Rihanna, stylisé avec la typographie du film intitulé Black Panther : Wakanda Forever, ainsi que la date de sortie de ce titre, vendredi 28 octobre 2022.

Un hommage à Chadwick Boseman

La superstar originaire de Barbade, âgée de 34 ans, signe ainsi son retour dans la musique, six ans après Kiss It Better, sorti en 2016. La chanson Lift Me Up a été co-écrite par Rihanna, Ryan Coogler (le réalisateur de Black Panther 2), Ludwig Göransson et Tems, la star nigériane du R&B. Selon cette dernière, ce morceau rend hommage à Chadwick Boseman, l'acteur principal du premier Black Panther décédé en 2019 à 43 ans : "Je voulais écrire quelque chose qui raconte une étreinte chaleureuse de toutes les personnes que j'ai perdues dans ma vie", précise-t-elle dans un communiqué cité sur le site de Variety.

Depuis la sortie de son dernier album Anti en 2015, Rihanna avait notamment lancé des marques de cosmétiques et de lingerie, ce qui lui a permis de devenir milliardaire. Fin septembre, sa présence sur scène pour le spectaculaire concert de la mi-temps du Super Bowl, le 12 février 2023, avait été annoncée. Une nouvelle qui laissait espérer à ses fans son retour prochain à la musique, désormais officiellement confirmé.