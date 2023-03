"Retirez cette réforme !" : la comédienne Laure Calamy réaffirme son opposition à la réforme des retraites sur le plateau de "Quelle époque !"

Ce n'est pas la première fois que l'actrice s'exprime sur la réforme des retraites. Elle est l'une des signataires, à l'instar de près de 300 personnalités de la culture, d'une tribune publiée dans "Libération" le 23 mars réclamant le retrait du texte.

"Ce passage en force du 49.3 est vraiment insupportable", a réagi la comédienne Laure Calamy à propos de la réforme des retraites sur le plateau de l'émission "Quelle époque !" diffusée samedi 25 mars sur France 2. L'actrice venue présenter son dernier film Bonne conduite, en salles le 29 mars, n'a pas mâché ses mots estimant que cette réforme constitue "un retour en arrière" pour la France dont le modèle social, souligne-t-elle, était jusqu'ici envié. D'autant plus qu'il y a, selon elle, une alternative.

"C'est tout simplement une volonté politique".

"Des solutions étaient proposées. Par exemple, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ce serait 6 milliards [pour financer les retraites, cette mesure est considérée notamment par l'UGICT-CGT (Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens) et l'association féministe Nous Toutes comme une alternative au recul de l'âge de départ à la retraite]". "Il y a des solutions, a poursuivi la comédienne. C'est tout simplement une volonté politique". En réponse à Léa Salamé, qui lui demandait quel message elle voulait adresser au gouvernement dont le porte-parole, Olivier Véran, était invité dans une autre tranche de l'émission, Laure Calamy a lancé : "Retirez cette réforme !" après avoir fait un lapsus en utilisant le mot "retraite".

Ce n'est pas la première fois que Laure Calamy donne son opinion sur la réforme des retraites. A l'instar de près de 300 personnalités du monde la culture, elle a signé une tribune demandant le retrait de la réforme publiée le 23 mars 2023 dans Libération.

Une démarche qui lui a valu d'être interpellée sur la question dans "Quelle époque !" où elle a réitéré son opposition, regrettant presque de ne pas pouvoir s'adresser à Olivier Véran. La comédienne avait prévenu la production qu'elle ne pourrait pas assister à toute l'émission parce qu'elle avait d'autres engagements.