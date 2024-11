Reportage "Romantique, unique et ouvert 24h/24" : à Rome, un cinéma d'art et d'essai diffuse les matchs de NBA pour se réinventer

Un cinéma d’art et d’essai propose les matchs du championnat de basket nord-américain, la NBA, sur grand écran, en direct la nuit. Cela se passe en Italie, à Rome. C’est l'une des mille initiatives que prend le cinéma Troisi pour attirer le jeune public, au cœur du célèbre quartier touristique de Trastevere. Trois ans après sa réouverture, en 2021, la salle est devenue l’une des plus dynamiques d’Italie.

Cette nuit-là, le Troisi est ouvert au beau milieu de la nuit, à 4h30 du matin. A côté, un autre cinéma mythique, celui du réalisateur italien Nanni Moretti, est fermé. Alessandro, le portier du Troisi, résume l’esprit des lieux : "Romantique, unique et ouvert 24h/24". Au bar, près d’une photo de Fellini, une cliente taciturne tourne le dos à la salle de 300 places.

À l’écran, passé la séance de minuit, les spectateurs ne regardent pas un film, mais un match de NBA. La projection est gratuite presque tous les jours de la semaine. Une dizaine de spectateurs sont présents cette nuit-là, dont deux copains qui sortent d’une soirée dans le coin. Jacopo prend la parole : "C'était un événement de hip-hop, on était dans l'ambiance américaine, alors on a profité de l'occasion. On est passionné de NBA, c'était le bon endroit pour finir la soirée."

Ils n’avaient jamais mis les pieds ici, soit exactement le public que vise la fondation Piccolo America, qui gère les lieux. On retrouve Luca La Barbera, au bar, à une heure plus chrétienne : "Depuis le début, nous essayons de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Comme les matchs de NBA sont la nuit, cela ne perturbe pas la programmation des films et c'est un bon moyen de faire connaître le cinéma."

"Un lieu pensé pour les jeunes"

Près des percolateurs, un curieux buste de Mathieu Kassovitz en Jules César. C’est l’un des nombreux amis célèbres des lieux. La fondation s’est fait connaître par sa lutte contre la fermeture des petites salles. Il y a trois ans, elle a repris cet endroit à l’abandon. Depuis, elle multiplie les initiatives.

À la séance du mardi midi, les jeunes parents peuvent venir avec bébé, le son est moins fort et en VO, une rareté à Rome. Et à l’étage, une salle de travail et une terrasse accueillent une centaine d’étudiants. Emmanuela, étudiante en sciences politiques, est du quartier : "C'est un lieu qui semble réellement pensé pour les jeunes. Je suis à l'université, mais on manque de place pour étudier. Ici, on se sent à la maison. Quand j'allais à l'école, cet endroit était barricadé. Aujourd'hui, il revit." Le Troisi est désormais le cinéma à une salle le plus fréquenté d’Italie.