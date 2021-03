"Raya et le dernier dragon", le dernier film d'animation Disney, pour combattre le racisme anti-asiatique

Raya et le dernier dragon est bien décidé à en finir avec les préjugés. Le film, qui sort vendredi 5 mars aux États-Unis, se déroule dans un univers imaginaire inspiré par différents pays d'Asie du Sud-Est, où une jeune princesse doit trouver le dragon qui pourra sauver le royaume imaginaire de Kumandra et réunifier ses peuples, profondément divisés.

Pour doubler les voix en version originale, le numéro un mondial du divertissement a choisi des stars d'origine asiatique comme Sandra Oh, Awkwafina, Kelly Marie Tran et Gemma Chan.

Un paradoxe alors que le nombre des agressions visant des individus asiatiques aux Etats-Unis a bondi ces derniers mois, alimentées selon certains observateurs par des clichés erronés sur la pandémie et la rhétorique de l'ex-président Donald Trump autour du "virus chinois".

Un casting mobilisé

"Nous avons tous vu ces agressions se dérouler, encore, et encore... on finit par se dire parfois que le monde ne tourne vraiment pas rond", a déclaré Kelly Marie Tran, actrice américaine d'origine vietnamienne qui prête sa voix à Raya. Elle a elle-même été victime d'insultes racistes et misogynes ainsi que de cyber-harcèlement par certains fans de l'univers Star Wars après son rôle dans "Les Derniers Jedi" en 2017.

Plusieurs autres membres de l'équipe de Raya et le dernier dragon se sont publiquement émus de l'hostilité et des attaques visant les communautés asiatiques aux Etats-Unis. Même si les motivations racistes sont toujours difficiles à établir avec certitude, le nombre de crimes à connotation raciste visant des victimes asiatiques a plus que doublé l'an dernier en moyenne dans les grandes villes américaines, dont New York et Los Angeles, selon une étude publiée par une université californienne.

Représenter la culture du Sud-Est asiatique

Raya et le dernier dragon propose un remède tout simple à ces maux : pour que les cinq royaumes survivent, il leur faudra en finir avec l'égocentrisme et apprendre à se faire confiance mutuellement. Au delà de ce message plein de bonnes intentions, l'équipe du film espère aussi que mettre en vedette des princesses et autres personnages caractéristiques d'une culture du Sud-Est asiatique aura un impact concret sur la société et la représentation de ces communautés.

"En grandissant dans les années 1970 et 1980, je n'ai jamais rien vu de tel... Et j'ai l'impression qu'en ce qui concerne la représentation (de ces cultures), ça n'a pas bougé pendant très longtemps", a dit Sandra Oh. "C'est l'exposition qui aboutit à la compréhension, et cette compréhension change à son tour la perception", estime Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii 5-0), qui double le père de Raya.

Un cinéma couronné de succès

Financièrement parlant, Disney a bien sûr tout intérêt à courtiser le marché asiatique, en particulier le box-office chinois qui se développe à vive allure. Mais la culture cinématographique venue d'Asie a le vent en poupe à Hollywood, et ailleurs dans le monde. L'an dernier, le film sud-coréen Parasite a fait sensation dans tous les festivals, décrochant la palme d'or à Cannes puis l'Oscar du "meilleur long métrage", devenant le premier film tourné dans une autre langue que l'anglais à remporter la récompense suprême.

Cette année encore, Minari, qui met en scène une famille américaine d'origine sud-coréenne, pourrait s'illustrer, tandis que la réalisatrice chinoise Chloé Zhao vient de rafler deux Golden Globes pour Nomadland. Interrogée après sa victoire sur la recrudescence d'agressions visant les Asiatiques, Zhao a répondu : "Essayer de voir le monde à travers les yeux de l'autre est le seul moyen pour nous de survivre en tant qu'espèce. J'ai parfois l'impression que ces gens qui ont tellement de haine en eux se haïssent peut-être tout simplement eux-mêmes", a-t-elle ajouté.

Qui Nguyen, coscénariste de Raya et le dernier dragon, espère que le film contribuera à une prise de conscience pour certains spectateurs. "Les mots ont un pouvoir. Espérons que ce film soit notre parole et notre message au monde : Soyons unis", renchérit sa collègue Adele Lim.