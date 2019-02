"Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" frôle les deux millions d'entrées six jours après sa sortie

En 2014, le premier volet de cette comédie avait récolté plus de 12 millions d'entrées, soit le sixième plus gros succès au box-office pour un film français.

Qu'ont-ils (encore) fait pour un tel succès ? La nouvelle comédie de Philippe de Chauveron, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? a enregistré 1 853 000 entrées depuis sa sortie en salles le 30 janvier, rapporte Le Parisien, lundi 4 février. Ce nombre tient compte des 155 000 entrées des avant-premières du 1er janvier. Durant le premier week-end de projection, la comédie a attiré 1,1 million de spectateurs réalisant ainsi le 13e plus gros démarrage de tous les temps pour un film français.

Comme dans le premier volet, la comédie réunit les familles Verneuil et Koffi avec leurs enfants et leurs gendres. Après avoir fait connaissance avec leur belle-famille dans le premier film, les parents Claude et Marie Verneil doivent désormais faire face à l'envie de leurs filles de partir vivre à l'étranger avec leur mari. Un projet difficile à comprendre pour ce couple bourgeois, qui ne perd pas une occasion pour faire une remarque raciste. En 2014, le premier opus avait rassemblé 12,5 millions d'entrées.