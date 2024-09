Pedro Almodóvar reçoit "ému aux larmes" le prix d'honneur du festival de Saint-Sébastien

Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar s'est dit jeudi "ému aux larmes" en recevant le prix d'honneur du festival de cinéma de Saint-Sébastien pour l'ensemble de son œuvre, marquée selon les organisateurs par un "style visuel reconnaissable" entre tous.

"Pour moi, le cinéma est une bénédiction ou une malédiction, je ne peux pas imaginer un autre type de vie que d'écrire et tourner sans relâche", a-t-il ajouté lors d'une cérémonie qui a eu lieu en présence du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

23 films au compteur

Le prix Donostia est l'une des rares distinctions qui manquait au réalisateur de Tout sur ma mère et Parle avec elle, récompensé durant sa carrière par deux Oscars, cinq Goyas, quatre Césars, le Prix national de la cinématographie d'Espagne, entre autres. Il a également reçu le Lion d'or du festival de Venise début septembre pour son premier film en anglais, La chambre d'à côté, qu'il présente justement à Saint-Sébastien - un long métrage sur le suicide assisté, avec les actrices Julianne Moore et Tilda Swinton.

"J'ai eu une carrière de 23 films, certains meilleurs que d'autres, et ils sont tous à moi et m'appartiennent, ce qui est un privilège", a déclaré Almodóvar, en se disant "ému aux larmes" lors d'une conférence de presse organisée avant la remise de son prix. "Je n'ai jamais pensé à la question du talent. Je pensais que j'avais une vocation (...) et que si je ne pouvais pas faire de cinéma, je serais la personne la plus malheureuse de l'univers", a ajouté le réalisateur lors de la cérémonie.

"style visuel reconnaissable"

Les organisateurs du festival, qui se tient jusqu'au samedi 28 septembre, avaient indiqué l'été dernier vouloir lui remettre ce prix pour saluer le "talent artistique" et le "style visuel reconnaissable" entre tous du réalisateur espagnol. Son oeuvre, lancée en 1980 avec Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier, se démarque "par son écriture des personnages féminins, sa direction des acteurs" et son "audace dans l'approche" de certains thèmes "comme l'univers LGTBIQ+", expliquaient-ils.

Un autre prix d'honneur a été remis cette année à l'actrice américano-australienne Cate Blanchett, l'autre visage de l'affiche officielle de cette édition, pour une carrière de "plus de 30 ans alliant cinéma d'auteur et films s'adressant au grand public".