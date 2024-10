Paul Morrissey, cinéaste du New York underground et proche d'Andy Warhol, est mort à 86 ans

Paul Morrissey, réalisateur proche d'Andy Warhol qui a filmé dans les années 1960 et 1970 la culture underground de New York, est mort à 86 ans, a annoncé son archiviste Michael Chaiken, cité par le New York Times.

L'artiste, scénariste et acteur est mort lundi 28 octobre 2024 d'une pneumonie alors qu'il était hospitalisé à New York.

“All the American independents who give us big feelings from small stories about offbeat characters — their founding father was Morrissey.” https://t.co/H9GZS8Sjvb — New York Times Arts (@nytimesarts) October 28, 2024

Étudiant en littérature à l'université de Fordham, Paul Morrissey commence à réaliser ses premiers courts-métrages indépendants dès le début des années 1960.

Anticonformiste, le futur cinéaste fait en 1965 une rencontre capitale avec l'artiste Andy Warhol avec qui il partage les mêmes aspirations artistiques dans le domaine de l'underground et du pop art. Leur première œuvre commune, Chelsea Girls met en avant les qualités musicales du groupe glam-rock The Velvet Underground.

"Flesh", "Trash" et "Heat"

En 1968, Paul Morrissey réalise Flesh et met en scène un jeune éphèbe alors inconnu, Joe Dallesandro dans le rôle d'un prostitué à New York.

Les nombreuses scènes de sexe crues créent une polémique immédiate, mais le film est élevé au rang d'œuvre culte par les yuppies de la génération Woodstock.

Paul Morrissey retrouvera Joe Dallesandro dans les films Trash (1970) et Heat (1972), où il joue tour à tour un héroïnomane et une star prête à tout pour réussir. Paul Morrissey avait créé avec ces trois films la trilogie underground la plus célèbre de l'histoire du cinéma.

Le cinéaste y dépeint une certaine misère sexuelle dans l'Amérique des années 1970. Produits par Andy Warhol, ses films avant-gardistes mettent en scène des marginaux, travailleurs du sexe, transgenres et toxicomanes.

Affiche de la trilogie de Paul Morrissey dans les années 1970. (ALLOCINE)

Durant les années 1970, il réalisera deux films d'horreur, Chair pour Frankenstein et Du sang pour Dracula, ses deux dernières collaborations avec Andy Warhol. Il met ensuite en scène un Kevin Bacon débutant dans New York, 42e rue en 1981, dans le rôle d'un jeune gigolo.

Il s'arrêtera de tourner à la fin des années 1980, déçu des courants et des évolutions artistiques proposés par le cinéma contemporain. Sa filmographie continue cependant jusque dans les années 2000 avec News From Nowhere en 2010.

Avec The Velvet Underground

Dans l'univers d'Andy Warhol, Paul Morrissey avait aussi travaillé avec le groupe de Lou Reed, The Velvet Underground, pour leur premier album avec la chanteuse allemande Nico, The Velvet Underground & Nico.

Le musée Andy Warhol de Pittsburgh, ville natale du maître du pop art, a fait part de "sa profonde tristesse" après l'annonce de son décès.