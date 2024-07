Paris 2024 : "Amélie Poulain" et "Intouchables" de retour au cinéma

"Il n'y a pas que les JO dans la vie... Il y a Amélie aussi" : alors que l'été est traditionnellement propice aux ressorties, les populaires Fabuleux destin d'Amélie Poulain et Intouchables sont de retour au cinéma, avec l'objectif d'attirer les touristes.

Les deux films français, qui ont cartonné en France et à l'étranger, bénéficient pour l'occasion de versions sous-titrées en anglais. En effet, sur les 15 millions de visiteurs attendus pendant l'événement, deux millions doivent venir de l'étranger.

Sorti en 2001, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet ressort mercredi 24 juillet, deux jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris. Prévoyant peu de sorties majeures en raison d'une certaine frilosité des producteurs en cette période chargée d'actualité, le distributeur UGC s'est dit "qu'il y avait une place à prendre" pour ressortir ce film "emblématique de la culture française à l'étranger." Même son de cloche chez Gaumont, qui a programmé "Intouchables" (2011) d'Olivier Nakache et Éric Toledano le 31 juillet.

Bande-annonce réactualisée

L'été est "une période qui est moins dense en sorties et donc il y a plus de place pour une bonne exposition", confirme auprès de l'AFP Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF). "Ça permet aux exploitants d'enrichir leur programmation par une programmation un peu différente à celle de d'habitude, pendant une période où il faut se démarquer peut-être plus", estime-t-il.

UGC prévoit 300 copies pour la ressortie d'Amélie Poulain, qui bénéficie pour l'occasion d'une bande-annonce réactualisée avec cette phrase en préambule : "Il n'y a pas que les JO dans la vie... Il y a Amélie aussi". Gaumont a programmé les aventures d'Omar Sy et François Cluzet dans 200 salles pour la première semaine, en espérant que les résultats inciteront les exploitants à prolonger l'exploitation tout l'été. Dans les deux cas, chaque exploitant sera libre de diffuser le film en version originale française ou sous-titrée en anglais.

Ces succès "made in France" sont loin d'être les seuls à faire l'objet d'une ressortie cet été. Les deux premiers volets des aventures de l'ours Paddington retrouvent les salles mercredi et le 7 août, avant le troisième opus attendu en février 2025.

Une stratégie fréquente chez les distributeurs

Avant la sortie le 30 octobre de la Palme d'or 2024 Anora de Sean Baker, les distributeurs Le Pacte et ARP ressortent mercredi également les trois précédents films du réalisateur américain : Tangerine, The Florida Project et Red Rocket.

Stratégique aussi, la ressortie depuis le 17 juillet des Chariots de feu (1981), dont l'action se déroule lors des Jeux olympiques d'été 1924 à Paris. Les amateurs de Marcel Pagnol y trouveront par ailleurs leur compte avec une rétrospective pour les cinquante ans de sa disparition. Pas moins de dix films, dont sa trilogie marseillaise Marius (1931), Fanny (1932) et César (1936) ou encore Le Schpountz (1938), sont programmés un peu partout en France.

Une offre variée qui ne devrait pas souffrir de la concurrence des Jeux olympiques, selon Marc-Olivier Sebbag. Si l'on compare avec les JO de Londres en 2012 ou ceux de Rio en 2016, il devrait essentiellement y avoir "un impact sur la soirée d'ouverture et sur les deux derniers jours, avec les finales des sports collectifs et du 100 mètres", explique-t-il. "Il a aussi un impact pour les salles qui sont à proximité des épreuves olympiques, pour autant il est mesuré", assure-t-il, tout en rappelant que la plupart des salles en France ne se situaient pas à Paris.

De leur côté, Gaumont et UGC affirment ne pas avoir d'objectif chiffré pour les ressorties d'Intouchables et d'Amélie Poulain. "Quarante mille entrées, c'est très bien", souligne-t-on toutefois à UGC, en évoquant la ressortie en avril des Choristes, qui a réalisé plus de 50 000 entrées. À titre de comparaison, Astérix et Obélix : mission Cléopâtre avait réalisé plus de 400 000 entrées l'été dernier, dix-huit ans après sa première sortie en salles.