Oscars : le film "CODA" sacré meilleur long-métrage, Jessica Chastain et Will Smith meilleurs interprètes

La Néo-Zélandaise Jane Campion signe également un retour triomphal en gagnant l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour "The Power of the Dog".

Une soirée rocambolesque aux Oscars. CODA, film à petit budget sur la vie compliquée d'une famille sourde et de sa fille entendante, a reçu, dimanche 27 mars, la récompense suprême des Oscars, déjouant les pronostics et faisant mordre la poussière à de nombreux poids lourds en compétition. L'Américaine Jessica Chastain a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour Dans les yeux de Tammy Faye et son rôle de télévangéliste au grand coeur et au maquillage outrancier.

Le toujours très populaire Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur, pour son rôle dans La Méthode Williams, où il incarne le père entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams. "Je veux m'excuser auprès de l'Académie" des Oscars, a lancé en pleurs l'acteur, qui a provoqué un peu plus tôt un moment de stupeur dans la salle après être monté sur scène, apparemment furieux, pour gifler l'humoriste Chris Rock qui venait de faire une blague sur le crâne rasé de son épouse, Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie, une chute importante des cheveux.

Jane Campion, meilleure réalisatrice

Enfin, la Néo-Zélandaise Jane Campion signe un retour triomphal en gagnant l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour son western psychologique The Power of the Dog. La cinéaste n'est que la troisième femme à recevoir cette récompense prestigieuse, un an seulement après Chloé Zhao et 12 ans après la pionnière Kathryn Bigelow pour Démineurs.

La victoire de CODA, adapté du succès français La Famille Bélier permet à Apple TV+ de devenir la première plateforme de streaming à l'emporter aux Oscars dans la catégorie phare du meilleur long-métrage. La réalisatrice Sian Heder a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté et l'acteur Troy Kotsur, sourd de naissance, le trophée du meilleur second rôle.